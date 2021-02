¿Cuáles son los motivos de la condena a Pablo Hasel y cuáles son los cargos contra él?

Pau Rivadulla, más conocido artísticamente como Pablo Hasel tiene 32 años y nació en Lleida. Es hijo de Ignacio Rivadulla, conocido empresario leridano que entre 2007 y 2010 presidió la Unió Esportiva Lleida, el club de futbol -ya extinto- más representativo de Lleida.

En 2011 fue detenido acusado de apología del terrorismo

Pablo Hasel empezó a debutar en la escena de la música rap en el año 2006, con letras de crítica social y anticapitalista. En octubre de 2011 fue detenido acusado de apología del terrorismo por las letras de sus canciones y fue trasladado a la Audiencia Nacional, donde le dejaron en libertad con cargos al día siguiente. En 2014 fue juzgado y la Fiscalía solicitaba para él una pena de 2 años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo por las letras de dos de sus canciones.

Amenazas de muerte contra el alcalde de Lleida en una canción

El ingreso a la cárcel no se hizo efectivo porque no tenía antecedentes. Ese mismo año, publicó la canción “Menti-Ros” en alusión al que era alcalde de Lleida Àngel Ros, donde profería amenazas de muerte contra él. Aunque no hubo denuncia en los juzgados, la Fiscalía de Lleida ordenó retirar el video y como respuesta Hasél publicó otra canción que llevó al juzgado de Lleida a cerrar su perfil en Facebook.

Agresión a un periodista de TV3

El año 2016 agredió un periodista de TV3 en el despacho del rector de la Universitat de Lleida durante un encierro de protesta que hubo por parte de profesores y alumnos. Por esta agresión, en junio de 2020 fue condenado a seis meses de cárcel y a una indemnización de 12.000 euros a la víctima.

Otro juzgado de Lleida le condenó por otro ataque, esta vez al testigo de un juicio en el que quedó absuelto un agente de la Guarda Urbana que había sido acusado de agredir a un amigo del rapero. A Hasél le cayeron dos años y medio de prisión y 2.400 euros de multa.

Presunta participación en el asalto a la subdelegación del Gobierno de Lleida

El rapero tiene una causa abierta, de la que aún no se ha celebrado el juicio, por su presunta participación en el asalto a la subdelegación del Gobierno de Lleida el 25 de marzo de 2018. Los hechos se produjeron en protesta por la detención del expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont.

Delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona

Hasél fue de nuevo juzgado en 2018 en la Audiencia Nacional por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias a la Corona y a las fuerzas de seguridad del Estado por una canción y 62 tuits escritos entre 2014 y 2016. Le pedían 2 años y 9 meses de cárcel y una multa de 40.000 euros. Finalmente le condenaron a 8 meses de prisión.

En enero de 2021 la Audiencia Nacional decretó su ingreso a prisión, condenado a 9 meses y un día por enaltecimiento del terrorismo y reincidencia, pena que se suma a las anteriores.

Algunas de las letras de canciones y mensajes en Twitter de Pablo Hasel

Pablo Hasel recopiló en Twitter algunas de las letras y mensajes por las que la justicia ha decidido procesarle, pero la lista es más amplia, ya que en 2014 tuvo que retirar varias canciones en las que había frases como:

"No me da pena tu tiro en la nuca, pepero. Me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialisto",

"Que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono".

"¡Merece que explote el coche de Patxi López!".

"Pena de muerte ya a las Infantas patéticas, por gastarse nuestra pasta en operaciones de estética".

"En mi escuela pública había violencia y no era etarra sino de retratos de la monarquía encima de la pizarra".

"Prefiero grapos que guapos. Mi hermano entra en la sede del PP gritando ¡Gora ETA! A mí no me venden el cuento de quiénes son los malos, sólo pienso en matarlos".

En 2015, también le dedicó una canción a Albert Rivera, titulada 'Albert Primo de Rivera', en la que dice frases como "Mira, se esmera mi rima certera, te deja más puesto que lo que esnifa Albert Rivera", y compara a Ciudadanos con la falange: "Cuántas arcadas con atontadas como Inés Arrimadas. "Ni de izquierdas ni derechas", como la falange".