Les dones de +65 alcen la veu i volen ser escoltades

Per commemorar el Dia de la Dona d'aquest 2026, hem convidat a la ràdio quatre representants del col·lectiu de més de 65 anys. La Fe Escat, la Rosa Coloma, la Núria Haba i la Consol Collado han agafat la línia 3 del Metro de Barcelona a Les Corts i ho han fet amb temps suficient per poder arribar a la ràdio sense presses. Elles formen part d'un grup de dones que cada dimecres es reuneix al Centre Cívic Can Déu des de fa 20 anys. I ho fan per abordar els temes més importants de l'actualitat, comentar la situació del món que les envolta i també acabar parlant d'allò diví i allò humà.
La solitud no desitjada: l'epidèmia silenciosa
El 16% de les persones grans estan en risc d'estar soles sense voler-ho. Són dades que permeten entendre el que ja es considera una epidèmia silenciosa que va minant vides. I és que sentir-se i estar sola té conseqüències greus sobre la salut: provoca depressió, ansietat, insomni, deteriorament cognitiu i major mortalitat. També augmenta la fragilitat i els desequilibris nutricionals. Tot plegat afecta, en major mesura, les persones més grans de 75 anys. Però les dones asseguren que "s'adapten millor que no pas els homes", apunta Fe Escat, que explica que "elles fan millor el canvi de quedar-se soles".
Elles són cuidadores des de ben joves
La Núria Haba és soltera. S'ha passat tota la vida cuidant als seus pares fins el dia que van faltar tots dos. I quan això va passar, es va preguntar "i ara, què?". I és que s'havia oblidat d'ella mateixa "el cuidador no es cuida", diu. Amb tot, assegura que li queda "la pau interior d'haver-los cuidat tota la vida". I aquesta és la realitat de la majoria de dones d'aquesta franja d'edat, com per exemple la Consol Collado, que explica que "vaig haver-me de jubilar amb 55 anys perquè havia de cuidar 4 avis". Per això, la Rosa Coloma considera que "les noies d'ara no tenen esperit de sacrifici i es prioritzen per davant de les persones que les envolten".
La bretxa digital provoca aïllament
Aquestes dones que ens han visitat a l'estudi de la ràdio, són persones encuriosides pel món que les envolta. Es nota. Però no són nadiues digitals i això també els posa pals a les rodes a l'hora de portar a terme activitats o fer gestions del dia a dia. La Fe Escat lamenta que tot estigui en codis QR i que ningú els expliqui res. I avisa: "Això s'ha de modificar perquè vindrà molta gent gran", fent referència al canvi de paradigma que estem vivint, amb la inversió de la piràmide poblacional. Si no se'ls explica com fer les coses o se simplifiquen, l'únic que es fa és incrementar la bretxa digital.