Educació arriba a un acord amb CCOO i UGT que no serveix per desconvocar la vaga

El Departament d’Educació ha signat un acord amb CCOO i UGT per millorar el salari i les condicions laborals dels docents. Un pacte, però, que no subscriuen la resta de sindicats, tampoc USTEC, el majoritari del sector. Per tant, no servirà per desconvocar la vaga d’una setmana prevista a partir de dilluns. "Mantenim la convocatòria del 16 al 20 de març i convidem el col·lectiu a sumar-s'hi per expressar la seva disconformitat amb un acord que només signa el 20% de la mesa sectorial", ha dit Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
Es tracta d'un acord que no depèn de l’aprovació dels pressupostos, sinó que, segons el Govern, s’aplicarà tant sí com no. Suposa un increment del 30% en quatre anys del complement específic, que no es tocava des del 2001, motiu pel qual el titllen d’històric. A la pràctica, els docents de la pública i la concertada cobraran uns 200 euros mensuals més d’aquí a quatre anys, que s’aniran aplicant de forma progressiva des d’ara. De fet, l’increment d’enguany serà del 8% i es rebrà en un pagament únic aquesta primavera.
Els sindicats que se n’han desmarcat, però, ho consideren del tot insuficient i mantenen la convocatòria de vaga. "El primer any això es traduirà en uns cinquanta euros bruts al mes, uns quaranta nets. És una proposta pràcticament insultant", ha afirmat el secretari general de Professors de Secundària, Ignasi Fernández.
De la cua a la capçalera de sous estatals
En canvi, des del Departament destaquen que l’augment del complement específic farà que els docents catalans passin d’estar a la cua de l’Estat a ser els tercers més ben pagats.
També admeten que ja no poden oferir més: "Si avui estem signant aquest document és perquè no hi ha més marge de millora", ha confessat el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, que ha recordat que les negociacions van començar fa un mes amb una proposta d'increment del 15% i finalment s'ha arribat al 30%.
En aquest sentit, Giménez ha remarcat que la inversió global de l'acord és de 2.000 milions d'euros. Una xifra que, segons els sindicats signants, no es podia deixar perdre. "Creiem que el document aporta millores com no s'havien vist mai damunt la taula. Què fem? Deixem passar 2.000 milions d’euros i anem a la vaga? Altres vegades hem volgut aspirar a més i hem perdut allò que ja teníem", ha reflexionat la portaveu de CCOO, Ester Vila.
Altres mesures
A més de l’augment del complement específic, es recupera també la retribució de les colònies que s’havia perdut amb les retallades. Cada nit es pagarà a cinquanta euros. També s’ha augmentat un 20% el sou del personal d’atenció educativa.
Més enllà de les qüestions econòmiques, es rebaixaran les ràtios a totes les etapes i es destinaran gairebé 300 milions d’euros més a l’escola inclusiva.