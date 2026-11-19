Només set de les 260 platges de la Costa Brava disposen durant l'estiu de la majoria d'elements necessaris per facilitar l'accés al bany de les persones amb discapacitat. Aquesta és una de les conclusions de l'anàlisi impulsada per MIFAS, entitat que treballa per la inclusió social de les persones amb discapacitat física, orgànica i sensorial. Per comprovar-ho sobre el terreny, Manu Heras va recórrer en solitari els 210 quilòmetres de litoral entre Portbou i Blanes en una travessa en caiac que també li va permetre constatar les dificultats que existeixen fora de la temporada alta.
Segons explica Heras, el principal problema és que bona part de les infraestructures adaptades desapareixen quan acaba l'estiu. Les passarel·les, les cadires amfíbies i els serveis d'assistència només estan disponibles durant uns mesos l'any, fet que limita greument l'autonomia de les persones amb mobilitat reduïda. Des de MIFAS també denuncien que sovint la informació oficial sobre l'accessibilitat de les platges no està prou actualitzada i reclamen més inversió, una millor planificació i auditories específiques que permetin garantir un accés real i continuat al litoral durant tot l'any.