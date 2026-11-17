La intel·ligència artificial està transformant la manera com treballem, aprenem i prenem decisions. Però per a Gerd Leonhard, un dels futuristes més reconeguts del món, el gran debat no és què podran fer les màquines, sinó què continuarem fent les persones. En una entrevista a "La Brúixola" durant les jornades Metafuturo d'Atresmedia, celebrades a l'Ateneu Barcelonès, Leonhard ha alertat dels riscos de delegar cada vegada més funcions intel·lectuals als sistemes d'IA. Segons l'expert, aquestes eines ofereixen respostes immediates i molt convincents, però poden afavorir la pèrdua del pensament crític. "La IA és molt convenient, però pot fer que siguem molt estúpids perquè els humans tendim a escollir el camí més fàcil", ha advertit.
El risc de deixar pensar les màquines
Leonhard considera especialment preocupant l'ús de la IA per orientar decisions relacionades amb la salut o la política. A diferència d'un cercador d'internet, explica, la intel·ligència artificial no ofereix diverses fonts perquè l'usuari decideixi, sinó que genera una única resposta que sovint es percep com a definitiva. Per això alerta que pot ser una eina especialment perillosa en l'àmbit de l'opinió pública. "Quan parlem de política o de qüestions personals, la IA no entén els matisos humans. Funciona amb probabilitats i patrons, però no amb criteri ni consciència", sosté. Davant d'aquest escenari, defensa reforçar el paper dels mitjans de comunicació professionals i diferenciar clarament els continguts generats per intel·ligència artificial dels elaborats per persones.
Una escola més humana
Un dels àmbits que, segons Leonhard, haurà de canviar més profundament és l'educació. Si les màquines ja poden accedir i processar informació de manera instantània, considera que l'escola no pot continuar centrada exclusivament en la memorització de dades. "La IA ja domina el coneixement factual. Els humans hem d'anar més enllà: cap a la comprensió, la intuïció, la imaginació i la saviesa", afirma. En aquest sentit, defensa que els centres educatius haurien de potenciar habilitats com l'empatia, la comunicació o el pensament crític, aspectes que identifica com el gran valor diferencial de les persones davant les màquines. Leonhard defineix aquestes capacitats com els "human rhythms" o ritmes humans, en contraposició als algoritmes. "Les emocions, la intuïció, la compassió o la consciència són les coses que ens fan humans i el lloc on les màquines no ens poden guanyar", assegura.
L'expert també ha expressat la seva preocupació pel fet que els grans avenços de la intel·ligència artificial estiguin en mans d'un nombre reduït de corporacions tecnològiques. A parer seu, el principal risc no és només la tecnologia, sinó els incentius econòmics que la impulsen.