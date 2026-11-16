Desallotgen l'acampada per l'habitatge de la plaça de Catalunya després de 6 setmanes

Un ampli dispositiu format per la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i els Bombers ha desallotjat aquesta matinada l'acampada per l'habitatge instal·lada a la plaça de Catalunya de Barcelona des del passat 29 de setembre.
Segons l'Ajuntament, a l'espai encara hi havia 295 persones acampades quan s'ha iniciat l'operatiu. La majoria han abandonat la plaça sense incidents, mentre que una setantena han decidit traslladar-se a la zona de l'Espigó del Gas, a la platja de la Barceloneta, prop de l'Hospital del Mar.
D'altres participants han optat per posar fi a la protesta o buscar allotjament en altres punts de la ciutat. Entre els acampats també hi havia persones sense llar que utilitzaven l'espai com a lloc on pernoctar.
L'Ajuntament defensa la recuperació de l'espai públic
El consistori assegura que durant tot aquest temps ha respectat el dret de protesta dels participants, però considera que les circumstàncies que van motivar l'acampada ja no justificaven mantenir-la.
El tercer tinent d'alcaldia, Albert Batlle, ha argumentat que calia "recuperar l'espai públic" per a l'ús de tota la ciutadania i ha defensat que els objectius inicials de la mobilització havien perdut força amb el pas de les setmanes.
L'operatiu ha mobilitzat 465 efectius entre policies i bombers, a més de personal dels serveis socials i equips de neteja. Durant la intervenció, tres persones han requerit atenció dels serveis socials i una altra ha estat assistida pels serveis sanitaris.
Retirades 150 tendes i 45 tones de residus
Un cop buidada la plaça, els equips municipals han iniciat les tasques de neteja i retirada d'elements de l'acampada. Segons les dades municipals, s'han desmuntat 150 tendes i s'han retirat 45 tones de deixalles acumulades durant les sis setmanes de protesta.
L'Ajuntament sosté que la recuperació de l'espai permetrà reprendre la planificació habitual de la campanya de Nadal, incloent-hi els usos previstos per a la plaça de Catalunya durant les festes.
Els acampats critiquen el desallotjament
El col·lectiu Acampada Habitatge ha denunciat a través de les xarxes socials l'operatiu policial i ha acusat les administracions de no garantir alternatives residencials per a desenes de persones que continuaven vivint a la plaça.
L'acampada va sorgir de manera espontània a finals de setembre en resposta a la crisi de l'habitatge i va acabar convertint-se en un dels principals símbols de les mobilitzacions pel dret a l'habitatge que han marcat les darreres setmanes a Barcelona.