PSC, ERC i Junts encenen la pugna pel vot català en l'arrencada de la campanya

Els partits polítics han estrenat aquest divendres la campanya electoral marcant perfil i reforçant els seus principals arguments per mobilitzar l'electorat. El PSC ha focalitzat el missatge en la necessitat de concentrar el vot al voltant del PSOE per evitar una eventual majoria del PP i Vox, mentre que Esquerra Republicana i Junts han tornat a confrontar-se per disputar-se l'hegemonia dins l'independentisme.
El president de la Generalitat i secretari general del PSC, Salvador Illa, ha protagonitzat l'acte d'inici de campanya dels socialistes a Mollet del Vallès. Des d'allà, ha fet una crida a donar suport a Pedro Sánchez per frenar la dreta i l'extrema dreta i, alhora, evitar que el PSOE hagi de dependre d'altres forces d'esquerres per governar.
En canvi, els partits independentistes han centrat els seus retrets en la influència catalana a Madrid i en el compliment dels compromisos adquirits amb Catalunya. El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha acusat el PSC de no pressionar prou el govern espanyol per materialitzar acords pendents, com ara el traspàs de Rodalies.
Junts també ha aprofitat el primer dia de campanya per marcar distàncies amb els republicans. La candidata per Barcelona, Míriam Nogueras, i el vicepresident del partit, Antoni Castellà, han criticat el que consideren contradiccions d'ERC en relació amb el concert econòmic, defensat al Parlament però rebutjat pels republicans al Congrés.
D'aquesta manera, PSC, ERC i Junts han convertit la primera jornada electoral en un aparador de les seves prioritats: els socialistes apel·len al vot útil davant la dreta, mentre les dues principals forces independentistes mantenen la batalla oberta per liderar el catalanisme a Madrid.