El bigoti que vol trencar el silenci sobre la salut masculina

La iniciativa del 'Movember' va néixer a Austràlia fa més de dues dècades i utilitza el bigoti com a símbol per sensibilitzar sobre el càncer de pròstata, el càncer testicular, la salut mental i la prevenció del suïcidi, especialment entre els homes.
Segons dades de la FECEC-Junts contra el càncer, el de pròstata continua sent el tumor més freqüent entre els homes a Espanya, amb més de 34.000 nous diagnòstics anuals. El cap d'Urologia de l'Hospital Josep Trueta de Girona, Josep Comet Batlle, recorda que la millor eina és la detecció precoç: "Es recomana fer una analítica de sang anual a partir dels 50 anys per tenir un mínim control". Pel que fa al càncer testicular, el metge destaca la importància de l'autopalpació per detectar possibles irregularitats.
Però el Movember també posa el focus en la salut mental. Segons dades del Departament de Salut i de l'INE, tres de cada quatre persones que van morir per suïcidi a Catalunya el 2025 eren homes. El psicòleg clínic Xavier Fàbregas atribueix part d'aquesta realitat a les dificultats que encara tenen molts homes per expressar les emocions i demanar ajuda. "Moltes vegades aquest dolor queda més contingut i no es demana ajuda a temps", assegura.
En la mateixa línia, l'educador social i especialista en gènere Bernat Chueca considera que el Movember ajuda a visibilitzar els efectes que la masculinitat tradicional també té sobre els homes: "La masculinitat ens porta moltes vegades a tenir dificultats a l'hora de demanar ajuda i de reconèixer-nos vulnerables".
A Catalunya, el moviment també es tradueix en activitats solidàries. A Lleida, per exemple, se celebrarà una nova edició de la popular Subhasta de Bigotis, una iniciativa per recaptar fons per a la investigació contra el càncer.