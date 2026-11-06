Isabel Allende: "Yo empecé con el feminismo cuando no existía la palabra en Chile"

Isabel Allende ha presentado este jueves en Barcelona La hora antes del alba, la novela que le ha valido el Premio Planeta y que llegó a las librerías el miércoles. La escritora chilena conversó con Julia Otero en la Llotja de Mar ante medio millar de personas, un público entregado que la recibió con una ovación y la escuchó con atención y entusiasmo.

Fue un diálogo distendido y ameno –se notaba que era la décima entrevista que Otero le hacía a Allende– y con un gran protagonismo para el humor, seña de identidad de la autora y un arma que ha utilizado a lo largo de su vida para poner sobre la mesa temas tan serios como la igualdad. "Yo empecé muy temprano con el feminismo, cuando no existía la palabra en Chile. La manera de hacerlo era ridiculizando, con humor, porque nadie quiere admitir que no tiene sentido del humor. Los hombres me decían: «Yo tengo un amigo que es igualito al que tú describes». Siempre era el amigo", contó, divertida.

En defensa de la democracia

Durante la charla, Allende celebró los malos resultados de los republicanos en las 'midterm' de Estados Unidos y alertó, una vez más, de los peligros de perder la democracia. "La democracia es eso: que haya posibilidad de cambio. En un régimen autoritario el cambio es muy difícil. Hay que defenderla porque, cuando se pierde, uno se da cuenta de lo que ha perdido, y cuesta mucho recuperarla", advirtió.

Un ejército de fans

Durante la charla también hubo tiempo para hablar del amor en la tercera edad, de las relaciones familiares y de la creación literaria. Todo ello, ante un público de todas las edades, mayormente femenino y con una gran representación de la comunidad latinoamericana. "Soy chilena y, como la suya, mi familia también tuvo que salir del país por la dictadura. Me siento muy identificada con ella", reconocía Priscila, una gran fan de la escritora. "Me he leído 23 libros de Isabel Allende, ha sido una experiencia mágica y estoy muy conmovida", decía Patricia, una lectora de Venezuela que vive en Sabadell. Lo mismo le ocurría a Mónica, de Uruguay: "Yo era adolescente cuando empecé a leerla y ahora estoy aquí y no me lo puedo creer".

Todas esas lectoras están de enhorabuena, no solo porque tienen un nuevo libro que empezar, sino porque en 2027, como cada año, Isabel Allende cumplirá su ritual de empezar a escribir una nueva novela el 8 de enero.