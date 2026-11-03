Les famílies reclamen blindar les sortides escolars davant el conflicte amb el professorat

Les associacions de famílies d'alumnes han registrat una petició al Departament d'Educació perquè es blindin les sortides, excursions i colònies escolars. Segons ha explicat a 'La Brúixola' la directora de l'aFFaC, Lidon Gasull, la iniciativa ja compta amb el suport de 391 AFA i més d'un miler de centres educatius. Gasull assegura que existeix una "preocupació generalitzada" perquè aquestes activitats tenen "un valor pedagògic important" i contribueixen a la igualtat d'oportunitats. La directora de l'entitat ha advertit que, si no es modifica el marc actual, hi ha el risc que moltes activitats deixin de fer-se: "Fins ara depeníem de la voluntarietat dels professionals de l'educació".
L'aFFaC entén les reivindicacions dels docents i considera legítim que reclamin més cobertura jurídica i el reconeixement de les hores dedicades a aquestes activitats. Amb tot, retreu al Departament que no estigui donant prioritat a una qüestió que afecta directament l'alumnat. L'entitat també rebutja que l'organització de colònies i sortides acabi recaient en les famílies. "No podem traslladar a les famílies una responsabilitat que és pública", ha afirmat Gasull, que alerta que això generaria desigualtats entre centres en funció de la capacitat econòmica i organitzativa de cada comunitat educativa.
Per això, les famílies reclamen a Educació que reprengui les negociacions amb els professionals i estableixi un marc estable que garanteixi tant els drets laborals dels docents com el dret de l'alumnat a participar en aquestes activitats.