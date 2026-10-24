La seguretat dels recursos davant del canvi climàtic

Fa temps que el canvi climàtic ha deixat de ser una amenaça hipotètica: ja és un dels reptes més grans per a la nostra qualitat de vida. Els seus efectes es manifesten especialment en la durada de les sequeres, la intensitat dels fenòmens meteorològics extrems i la pèrdua de biodiversitat i recursos naturals. A Espanya, es preveu que la disponibilitat d'aigua disminueixi en les pròximes dècades, mentre que la demanda continuarà creixent. A aquests desafiaments s'hi afegeix la necessitat d'avançar cap a una transició energètica sostenible.
Veolia impulsa la transformació ecològica amb solucions en els àmbits de l'aigua, l'energia i els residus, amb l'objectiu de descarbonitzar, descontaminar i regenerar els recursos naturals. A Espanya, compta amb més de 18.000 professionals que desenvolupen projectes de sostenibilitat adaptats a les necessitats locals. Per a la companyia, la seguretat ambiental consisteix a garantir l'accés continu i fiable als recursos i serveis essencials, especialment importants en un context d'incertesa climàtica i geopolítica.
Infraestructures més resilients
Dissenyar i gestionar infraestructures crítiques amb criteris d'eficiència, flexibilitat, sostenibilitat i capacitat de resposta és essencial per fer front als efectes del canvi climàtic. L'objectiu és garantir la continuïtat de serveis essencials com l'aigua i l'energia i, alhora, protegir l'entorn i reforçar la cohesió territorial.
Regenerar l'aigua per a nous usos
La regeneració dels recursos naturals és un eix estratègic per garantir la seguretat hídrica del futur. Veolia compta amb una àmplia capacitat d'inversió i experiència en aquest àmbit. Actualment, la companyia regenera més del 15% de l'aigua que tracta a Espanya.
Un exemple d'aquesta aposta són les ecofactories de Veolia, antigues depuradores transformades en instal·lacions respectuoses amb l'entorn i energèticament autosuficients. En aquests espais, l'aigua es reutilitza, es valoritza i es reintegra al territori, amb l'objectiu d'aprofitar al màxim els recursos disponibles.
A l'Ecofactoria Gavà-Viladecans (Barcelona), l'aigua regenerada s'utilitza tant per al reg dels conreus com per preservar l'equilibri ambiental del parc agrari i de les reserves naturals del delta del Llobregat. Per la seva banda, l'Ecofactoria de Palència funciona amb cogeneració i energia fotovoltaica, fet que permet garantir la qualitat de l'abocament, l'autosuficiència energètica i la integració ambiental.
Energia local per a la descarbonització
Veolia també impulsa la descarbonització mitjançant solucions d'eficiència energètica i l'aprofitament d'energia renovable local i assequible.
Entre els seus projectes destaca Ecoenergies Barcelona, desenvolupat conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona a través de BSM. Aquesta iniciativa aprofita l'energia residual per subministrar calefacció, refrigeració industrial, climatització i aigua calenta sanitària a edificis de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
A més, Veolia gestiona tota la cadena de subministrament de biomassa a Espanya, des del bosc fins a les instal·lacions finals. La companyia aprofita residus forestals, agrícoles i de podes urbanes per produir energia renovable, contribuir a la prevenció d'incendis i afavorir la conservació dels boscos. Cada any gestiona més de 250.000 tones de biomassa amb certificació SURE.
En paral·lel, desenvolupa solucions de geotèrmia que aprofiten la calor del subsòl per proporcionar calefacció, refrigeració i aigua calenta de manera constant, independentment de les condicions meteorològiques. Segons les dades recollides al document, l'any 2025 aquesta tecnologia va permetre evitar l'emissió de més de 800 tones de CO₂, una quantitat equivalent a l'absorció anual de 42.000 arbres.
Un futur més preparat davant del canvi climàtic
Garantir la seguretat dels recursos exigeix avançar cap a infraestructures més resilients i models que prioritzin l'eficiència i l'economia circular. Amb la seva experiència i capacitat d'innovació, Veolia contribueix a construir territoris més sostenibles, autosuficients i preparats per afrontar els reptes del futur.