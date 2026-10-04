El temporal del cap de setmana marca el rècord de pluviometria a Catalunya

Les acumulacions més destacades es concentren al Maresme, el Vallès Oriental i el Barcelonès. Així a Cabrils i Teià (Maresme) també s'han superat els 200 litres, amb 231,7 i 207,8, respectivament. A Puig Sesolles, al Vallès Oriental, s'han assolit els 202, 4 litres per metre quadrat. Per sota dels 200, però molt a prop hi ha Malgrat de Mar, amb 199,9; la Roca del Vallès (Vallès Oriental), amb 194,5; i Viladrau (Osona), amb 188,6.
Baixos inundats i grans desperfectes
Pineda de Mar, al Maresme, es recupera del temporal després d'haver tingut l'N-II impracticable i haver despertat aquest diumenge amb cases inundades. A Blanes, la inundació a l'Hospital Comarcal de la Selva ha deixat un pam d'aigua a tota la zona d'Urgències i ha obligat a evacuar vint pacients que hi havia a l'interior. La Policia Local, el personal del centre i Protecció Civil han treballat amb escombres i pales per treure l'aigua de l'interior i també netejar la zona d'accés, que ha quedat plena de fang i fullaraca que l'aigua ha arrossegat. Les pluges també han omplert d'aigua i fang diversos equipaments, com la biblioteca Enric Miralles, i baixos d'edificis de Palafolls, al Maresme. També s'han vist molt afectats baixos i locals de ciutats com L'Hospitalet de Llobregat o Cornellà.
Rius molt crescuts i rius desbordats
Durant tot el matí de diumenge ha preocupat i molt el riu Besòs, al seu pas per les localitats de Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. La consellera d'Interior Núria Parlón ha demanat expressament no acostar-se a la llera d'aquest riu. També ha tingut en alerta al Govern el riu Ripoll, que ha crescut moltíssim al seu pas per Montcada i Reixac. Amb tot, Protecció Civil ha enviat un missatge ES-Alert per informar del desbordament dels rius Ridaura i Daró, al Baix Empordà.
Gran desplegament dels Bombers
Els Bombers han gairebé 2.000 incidències des de l'inici del temporal de pluja, amb registres superiors als 200 litres en diverses poblacions. La majoria dels avisos han arribat de la regió d'emergències metropolitana nord. Per la seva banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 7.440 trucades per 5.409 incidents.
Problemes als transports
Aquesta tarda, s'han cancel·lat desenes de vols de Barcelona a Londres, Lisboa, Amsterdam, Florència, Milà, Lió, Manchester, l’Alger, Fes, Tànger, Eivissa, Palma de Mallorca o Dublín. A més, hi ha retards d’entre una i cinc hores en trajectes amb destinació P
Al llarg del diumenge s'han anat recuperant els serveis ferroviaris, aeris i per carretera. Els primers, han registrat incidents notables a l'estació de Sants, on desenes de persones han esperat pacientment l'arribada del seu tren, que en la majoria de casos ha aparegut amb més de tres hores de retard. El temporal de pluja ha provocat cancel·lacions de vols i retards generalitzats durant tot el cap de semtana. Durant hores hi ha hagut unes 10 carreteres tallades.
Dilluns, tornada a la normalitat
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que se seguirà treballant en la recuperació dels serveis i que, si tot va com ha d'anar, aquest dilluns es podrà recuperar la normalitat, tot i que encara puguin quedar algunes petites incidències per exemple en carreteres. De cara a la nova setmana, Illa ha dit que es preveuen noves pluges però no un front com el d'aquest cap de setmana. "Ha plogut molt i l'acumulació ens fa ser molt prudents", ha manifestat.