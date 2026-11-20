Durant la sessió, els ponents han coincidit a afirmar que la irrupció de la intel·ligència artificial transformarà nombroses tasques administratives, de gestió i d’atenció al client. Per aquest motiu, consideren imprescindible que tant les organitzacions com els treballadors potenciïn aquelles habilitats que continuen sent essencialment humanes.
L’enginyera i consultora en transformació digital de Trentia Learning, Anna Vilalta, ha destacat la importància que les empreses siguin capaces d’identificar i desenvolupar el potencial dels seus equips, alhora que ajudin els professionals a adaptar-se als canvis tecnològics amb confiança i seguretat.
Kitco aposta per l’autoconeixement per descobrir el talent ocult
Una de les experiències presentades ha estat la metodologia desenvolupada per Kitco, una empresa especialitzada en coaching i desenvolupament personal. A través d’una dinàmica basada en cartes competencials, els participants treballen conceptes com la creativitat, la responsabilitat, el compromís, la comunicació o el lideratge.
Segons la fundadora de Kitco, Elsa Giménez, aquesta metodologia permet identificar habilitats sovint invisibles per a la mateixa persona i afavorir l’autoconeixement mitjançant la interacció amb altres participants. La iniciativa ja s’ha aplicat en diferents col·lectius, incloent-hi joves en situació de vulnerabilitat social.
Liderar no és dirigir
La jornada també ha abordat la importància del lideratge en les organitzacions. L’exjugador de bàsquet i conferenciant motivacional Sergi Grimau ha remarcat que liderar va molt més enllà de gestionar equips, ja que implica generar entorns de confiança, motivació i compromís.
Els participants han coincidit que les empreses necessiten cada vegada més líders capaços d’acompanyar les persones en processos de canvi i transformació, especialment en un context marcat per la digitalització.
Escola i empresa, una connexió imprescindible
Una altra de les idees destacades de la ponència ha estat la necessitat de fomentar l’autoconeixement i la identificació del talent des de les primeres etapes educatives. En aquest sentit, la docent i ambaixadora del programa d’innovació SteamCat, Olga Muntanya, ha defensat una major connexió entre el món educatiu i l’empresarial per preparar els futurs professionals per als reptes del mercat laboral.
Els experts consideren que treballar competències personals des de l’escola contribueix a una millor adaptació als canvis, afavoreix el benestar laboral i ajuda les organitzacions a retenir el talent intern.
La conclusió compartida pels participants ha estat clara: en plena revolució de la intel·ligència artificial, el veritable valor diferencial continua sent el factor humà. Per això, més que buscar talent fora de les organitzacions, cal aprendre a descobrir-lo, desenvolupar-lo i fidelitzar-lo.