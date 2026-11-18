L'aigua s'ha convertit en un dels principals reptes econòmics, socials i ambientals del segle XXI. Aquesta és una de les conclusions que s'han posat sobre la taula durant el 20è Fòrum de l'Economia de l'Aigua, celebrat aquest dimecres a Barcelona. En una entrevista a 'La Brúixola', el president del fòrum, Francisco Lombardo, ha advertit que la disponibilitat d'aigua ja és un factor determinant per a la competitivitat de les empreses i el desenvolupament dels territoris.
"Sense aigua no hi ha indústria, sense aigua no hi ha desenvolupament econòmic", ha afirmat Lombardo, que també ha situat aquest recurs al centre dels efectes del canvi climàtic. Segons ha explicat, les sequeres prolongades i els episodis de pluges torrencials obliguen a repensar la gestió hídrica i a situar-la al centre de l'agenda política, social i econòmica.
Les empreses ja condicionen les seves decisions
Lombardo ha assegurat que cada vegada més companyies incorporen la disponibilitat d'aigua en les seves decisions estratègiques. De fet, ha citat dades de la Unió Europea segons les quals el 60% de les empreses europees ja tenen en compte aquest factor. Des dels centres de dades vinculats a la intel·ligència artificial fins a la indústria farmacèutica, el turisme o la cosmètica, nombrosos sectors depenen directament dels recursos hídrics. Davant una demanda creixent i una disponibilitat cada vegada més limitada, el president del fòrum defensa apostar per fonts alternatives com la regeneració d'aigua, la reutilització i la dessalinització.
Catalunya, exemple d'inversió hídrica
Durant l'entrevista, Lombardo també ha valorat l'anunci fet pel president de la Generalitat, Salvador Illa, d'arribar al 70% d'autonomia hídrica l'any 2030. Lluny de considerar-ho una fita excessivament ambiciosa, l'ha qualificat d'"absolutament imprescindible". Segons ha destacat, Catalunya lidera actualment la inversió per habitant en matèria d'aigua entre totes les comunitats autònomes. Lombardo ha advertit que el Mediterrani haurà de conviure cada cop més amb episodis alterns de sequera extrema i pluges intenses, una realitat que "ha vingut per quedar-se". Per això, ha insistit en la necessitat de disposar de recursos que no depenguin exclusivament de la pluja.