La número 3 de Comuns-Front Ampli per Barcelona, Júlia Miralles, ha reivindicat a "La Brúixola" el paper del seu espai polític com a peça clau per garantir un nou govern progressista després de les eleccions del 29 de novembre. La candidata ha defensat que moltes de les principals mesures socials dels darrers anys, especialment en matèria laboral i d'habitatge, han estat impulsades gràcies a la presència dels comuns i de l'espai de Yolanda Díaz al govern de coalició.
Mà estesa a Podem i pressió al PSOE
Miralles ha evitat entrar en la polèmica per la ruptura amb Podem, però ha assegurat que la formació continua disposada a arribar a acords amb totes les forces progressistes. "L'adversari és la dreta i l'extrema dreta i, per tant, estarem sempre oberts a continuar trobant punts d'acord i aliances amb qualsevol força d'esquerra", ha afirmat. Sobre una eventual investidura de Pedro Sánchez, la candidata ha deixat clar que el seu objectiu és evitar un govern de dretes, tot reivindicant que el Front Ampli sigui determinant per condicionar les polítiques de la propera legislatura. "Per nosaltres no serà que no hi hagi govern progressista a Espanya", ha assegurat.
L'habitatge, la prioritat
La candidata també ha carregat contra el desallotjament de l'acampada pel dret a l'habitatge de la plaça de Catalunya i ha acusat l'alcalde Jaume Collboni de pensar "més en l'estètica de la ciutat que no pas en el benestar de la gent que hi viu". Miralles ha defensat reforçar la regulació del mercat immobiliari, ampliar el parc públic d'habitatge i limitar el pes dels grans tenidors.