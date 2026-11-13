'El preu de néixer', la novel·la que planteja fins on arribaríem per tenir un fill

Què passaria si per tenir un fill calgués que una altra persona morís abans? Aquesta és la premissa de 'El preu de néixer' (Proa), la nova novel·la de Laura Gost, que ha presentat als micròfons de 'La Brúixola'. L’autora parteix d’inquietuds molt actuals, com la sostenibilitat, la gestió dels recursos o la superpoblació, per construir una societat on els naixements estan estrictament regulats. “L’única manera que arribin noves persones al món és mitjançant un mecanisme de substitució”, explica Gost. Un sistema que obliga els futurs pares a trobar un “relleu” perquè el seu fill pugui néixer.
Més enllà de l’exercici de ciència-ficció, Gost assegura que la novel·la posa el focus en els dilemes morals que genera aquest model. “Volia fer una novel·la on no hi hagués ni herois ni dolents absoluts”, afirma. Els personatges es mouen en una zona de grisos on han de decidir fins on estan disposats a arribar per satisfer els seus desitjos. L’escriptora també reflexiona sobre les conseqüències d’un món on la vida té un valor de mercat. “S’ha mercantilitzat la vida i també la mort”, resumeix, una idea que travessa tota la narració i dona peu a nous conflictes emocionals, familiars i socials.
"El preu de néixer" és ja el projecte més internacional de Laura Gost. La novel·la s’ha venut a deu idiomes i també n’han adquirit els drets audiovisuals per a una futura adaptació cinematogràfica.