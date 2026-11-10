18 hospitals catalans ofereixen tallers gratuïts per ajudar pacients amb càncer a recuperar l’autoestima

Quan una persona rep un diagnòstic de càncer, els canvis no es limiten només a la malaltia. La caiguda dels cabells, la pèrdua de celles i pestanyes o les alteracions de la pell provocades pels tractaments poden afectar profundament l’autoestima en un moment especialment vulnerable. Per donar resposta a aquesta realitat, la Fundació Stanpa impulsa des de fa més d’una dècada el programa “Ponte Guapa, Te Sentirás Mejor”, una iniciativa gratuïta que ja es desenvolupa a 18 hospitals de Catalunya i que forma part del moviment internacional Look Good Feel Better, present en diversos països des de fa més de 35 anys.
En una entrevista a 'La Brúixola' d'Onda Cero Catalunya, la directora de programes de la fundació, María Muñoz de Benavides, ha explicat que l'objectiu és ajudar les persones en tractament oncològic a sentir-se millor amb la seva imatge i afrontar amb més força el procés de la malaltia. "Amb ajuda de la cosmètica, les pacients es troben més segures de si mateixes, es reconeixen davant del mirall i es veuen més capaces d'afrontar el que hagi de venir", ha assenyalat.
Tallers per cuidar la pell i recuperar la confiança
Les sessions estan impartides per professionals voluntàries del sector cosmètic i combinen consells de cura dermatològica amb tècniques bàsiques de maquillatge adaptades als efectes secundaris dels tractaments.
L'objectiu no és ensenyar un maquillatge sofisticat, sinó oferir eines per recuperar una imatge reconeixible i saludable. Les participants aprenen, per exemple, a hidratar adequadament la pell, protegir-la del sol o redefinir celles i mirada quan aquestes han desaparegut a causa de la quimioteràpia. "No es tracta d'un maquillatge de festa. Volem que la persona es reconegui davant del mirall i recuperi l'expressivitat i la confiança", ha explicat la responsable de programes.
Més enllà dels consells estètics, la Fundació Stanpa destaca l'impacte emocional que genera compartir experiències amb altres persones que estan passant pel mateix procés. "Hi ha un efecte molt beneficiós en veure altres persones que també estan passant per la mateixa situació i que continuen somrient i tirant endavant", assegura Muñoz.