Retards generalitzats a Rodalies per les afectacions de la vaga i les pluges

El servei de Rodalies ha començat aquest dijous amb retards generalitzats i freqüències de pas alterades a bona part de la xarxa. Segons ha informat Renfe, les incidències estan relacionades tant amb el nou episodi de pluges que afecta Catalunya com amb les conseqüències operatives derivades de la vaga general de dimecres.
La companyia explica que nombrosos trens no han pogut quedar posicionats a les capçaleres de línia un cop finalitzada la jornada de vaga, fet que ha dificultat l'arrencada habitual del servei a primera hora i ha provocat afectacions en diverses línies.
Autobusos de reforç a l'R1 i l'R8
Per minimitzar l'impacte sobre els usuaris, Renfe ha habilitat serveis alternatius per carretera en alguns trajectes de la xarxa.
A la línia R1 s'han posat en circulació autobusos per cobrir els primers serveis entre Mataró i Blanes i entre Blanes i Maçanet-Massanes. A més, la companyia també ha anunciat un reforç per carretera a l'R8, tot i que aquesta línia continua mantenint el servei ferroviari.
Una setmana especialment complicada
Les noves incidències arriben després d'una setmana marcada pels problemes de mobilitat ferroviària. Els usuaris ja havien patit retards i cancel·lacions coincidint amb el conflicte laboral dels maquinistes i amb la vaga general de dimecres.
L'episodi de pluges que ha afectat aquesta nit el territori ha afegit noves dificultats a una xarxa que encara treballa per recuperar la normalitat després de les alteracions registrades durant les darreres jornades.