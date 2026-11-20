El bloqueig de les sortides i colònies escolars està tenint un fort impacte sobre les empreses i professionals vinculats al lleure educatiu. Segons l'informe Impacte de la Crisi de Sortides i Colònies Escolars, elaborat per Activitum i l'Associació Escola-Entorn, les reserves escolars han caigut més d'un 70%, fet que ha provocat una pèrdua directa de 6,94 milions d'euros durant aquest curs.
L'estudi assenyala que aquesta xifra representa menys de la meitat dels ingressos habituals d'un curs escolar normal i adverteix que les pèrdues totals podrien superar els nou milions d'euros si es tenen en compte els efectes indirectes sobre l'activitat econòmica del sector.
Impacte sobre els treballadors
Treballadors i monitors de colònies consultats per Onda Cero Catalunya han assegurat que ja estan notant una reducció significativa del volum de feina. A més, alerten de la incertesa laboral que genera la suspensió de moltes activitats educatives fora de l'aula, un escenari que podria afectar l'estabilitat de nombrosos professionals dedicats al lleure educatiu.
Demandes al govern
Davant aquesta situació, els promotors de l'informe han traslladat el document a la Generalitat de Catalunya i han reclamat tres mesures principals: reconèixer el caràcter curricular i insubstituïble de les sortides i colònies escolars, incrementar el suport als docents per facilitar-ne l'organització i impulsar subvencions directes i accions per evitar el tancament d'empreses del sector. També demanen ser considerats part de la comunitat educativa i participar en una taula de treball sectorial.
El govern compensa les pernotacions dels docents
L'informe s'ha fet públic la mateixa setmana que el Govern català ha aprovat una compensació de 50 euros per nit als docents que participin en activitats amb pernoctació. La proposta inclou també reforç jurídic i un dia de descans compensatori.
Tot i això, el sindicat USTEC ha criticat que les mesures s'hagin aprovat sense una negociació prèvia amb el col·lectiu docent. L'organització manté que, mentre no es resolgui el conflicte de fons, continuaran sense convocar-se sortides ni colònies escolars. En un comunicat, el sindicat també ha acusat el Govern de fer interpretacions restrictives sobre les funcions dels claustres, responsables en molts centres de votar majoritàriament la suspensió d'aquestes activitats.