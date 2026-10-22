El Iemen, entre la geopolítica mundial i una emergència humanitària permanent

Fa més de deu anys que el Iemen viu immers en una guerra que ha provocat una de les crisis humanitàries més greus del planeta. Segons explica Eva Erill, el conflicte va molt més enllà d'una simple guerra civil i s'ha convertit en un escenari on conflueixen interessos regionals i internacionals. La situació geogràfica del país, especialment pel control de l'estret de Bab al-Mandeb, una de les principals rutes marítimes del món, explica bona part de la seva importància estratègica.
Erill també lamenta el desconeixement que existeix sobre la realitat del país. La presidenta de Solidarios Sin Fronteras recorda que gran part del territori és inaccessible per als periodistes i que la població civil continua patint les conseqüències d'un conflicte cronificat. Milions de persones depenen de l'ajuda humanitària per accedir a aliments, aigua potable o serveis bàsics, mentre la guerra ha desaparegut dels grans titulars internacionals.
Davant aquesta situació, l'ONG impulsa projectes d'alimentació, subministrament d'aigua potable i suport educatiu. La iniciativa més gran és el programa d'esmorzars escolars, que actualment dona cobertura diària a prop de 2.500 infants. Segons Erill, mantenir els nens i nenes a l'escola no només garanteix alimentació i educació, sinó que també contribueix a reduir riscos com el treball infantil o els matrimonis precoços entre les nenes.
Amb només un euro al mes, qualsevol persona pot contribuir a fer que Solidarios Sin Fronteras continuï portant ajuda humanitària al Iemen. Fes la teva aportació en aquest enllaç.