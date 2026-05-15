L’acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat és a tocar

L’acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat és cada cop més a prop i el Govern ja compta les hores per tancar un pacte amb els seus socis d’investidura, Esquerra Republicana i els Comuns, tot i mantenir públicament un discurs de prudència. Segons fonts coneixedores de les negociacions, la setmana vinent serà clau per desbloquejar unes converses que fa mesos que s’arrosseguen.
En aquest context, Esquerra Republicana ha convocat per dilluns a dos quarts de set de la tarda un consell nacional extraordinari en què la direcció informarà els responsables territorials sobre l’estat de les negociacions, especialment pel que fa a qüestions com la millora de competències i serveis públics o el traspàs de Rodalies acordat amb el PSC. Tot i això, la trobada serà merament explicativa i no es preveu cap votació de la militància. Des de Califòrnia, en ple viatge institucional, el president Salvador Illa s’ha mostrat prudent i ha reiterat que el seu objectiu és complir els acords d’investidura amb els republicans.
Malgrat l’optimisme, el Govern evita donar per tancat el pacte. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, insisteix que les negociacions continuen obertes, mentre en paral·lel s’han reprès els contactes amb els Comuns, tal com ha confirmat la presidenta del grup parlamentari, Jèssica Albiach. Cal recordar que els Comuns ja van arribar a un acord amb l’executiu el febrer passat, però aquell pacte va acabar decaient per la falta de suport d’Esquerra.
Un dels principals esculls continua sent la dependència de decisions que es prenen a Madrid: el març passat, el Govern es va veure obligat a retirar els pressupostos davant el bloqueig al Congrés de mesures clau per als republicans, com el nou model de finançament, la recaptació de l’IRPF o el consorci d’inversions, encallades pel vot contrari de Junts. Fonts de l’executiu admeten que si aquestes qüestions no es desencallen, serà impossible aprovar uns comptes per al 2026, i reconeixen la necessitat d’accelerar per “responsabilitat amb la ciutadania”.
Per això, el Govern ha recuperat un element clau per desencallar les negociacions: la Línia Orbital Ferroviària. Es tracta d’un projecte que Esquerra havia deixat aparcat des del 2010 i que preveu construir una nova línia de tren per connectar Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró sense haver de passar per Barcelona.
Amb un cost estimat de 5.200 milions d’euros i un horitzó d’execució fins al 2040, els republicans reclamen que sigui finançada íntegrament per l’Estat. En aquest sentit, serà determinant la reunió bilateral entre l’Estat i la Generalitat prevista per aquesta setmana. Si aquest front es desbloqueja, Esquerra podria tenir els arguments necessaris per avalar els pressupostos, que serien els primers de la legislatura de Salvador Illa i permetrien posar fi a les pròrrogues pressupostàries que la Generalitat arrossega des del 2023.