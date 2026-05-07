Vilanova i la Geltrú és la ciutat amb aire de poble que acull tothom

Ara que s'acosta l'estiu i que és a punt de començar la temporada de platja, ens hem atansat a l'Espai Far de la capital del Garraf. Des d'allà, Onda Cero Catalunya ha fet una edició especial de La Ciutat. Amb la Miriam Franch i la Núria Mora al capdavant, el programa ha escoltat les veus de les persones que trepitgen la localitat cada dia per saber tot el que hi passa i també com gestionar-ho. Hem parlat amb l'alcalde, Juan Luis Ruiz López. També amb Anna Ribera i Cos, regidora de Projecció de Ciutat de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. I hi hem sumat les veus de Leslie de 'Los Sírex', ambaixador de la localitat, d'Albert Casas, conseller delegat del càmping Vilanova Park i de Miquel Àngel Soto, cofundador de Madvelous, una empresa vilanovina dedicada al màrqueting digital.
💶 Una economia municipal sanejada
Amb més de 70.000 habitants, Vilanova i la Geltrú s’ha consolidat com una ciutat que combina tradició marinera, economia blava i una clara aposta per un model de turisme familiar i sostenible. El seu alcalde, Juan Luis Ruiz, ha explicat que el sanejament de les finances municipals és una bona notícia. Després d’anys complexos, l’Ajuntament ha aconseguit eixugar un dèficit de vuit milions d’euros. “No ha estat fàcil, ha estat un esforç col·lectiu”, ha reconegut l’alcalde, agraint especialment la implicació dels treballadors i treballadores municipals i de les empreses públiques. Una feina que s’ha basat, sobretot, en aplicar criteris propis de l’economia domèstica: prioritzar, racionalitzar la despesa i gastar menys.
🥘 La gastronomia és un sector clau
Aquest programa especial de La Ciutat s'ha portat a terme a Vilanova i la Geltrú amb motiu de la Setmana de la Gastronomia, que és una de les cites més estimades del calendari vilanoví. Aquesta cita gastronòmica posa el focus en el producte de quilòmetre zero i en el talent local.. L'alcalde assegura que és molt més que una programació d’actes: és “un moment de reconeixement col·lectiu”. Una oportunitat per reivindicar restauradors, comerciants i persones que han estat referents del sector, algunes d’elles ja desaparegudes, a les quals es retrà un homenatge.
🎶 Leslie, el millor ambaixador
Leslie, de 'Los Sírex' és l'ambaixador de Vilanova i la Geltrú del darrer any. I ha estat en aquest programa especial en el qual ha relatat les bondats de la localitat, que l'ha acollit tot i haver nascut a la Barceloneta. Aquest darrer fet és el que l'uneix a la capital del Garraf: el mar. I és que ve de familia de mariners i així ho ha fet palès en aquest espai.