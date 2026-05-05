Boney M: l'elixir de l'eterna joventut

Fa cinquanta anys, en plena Transició, mentre Espanya començava a deixar enrere una etapa fosca i incerta, les pistes de ball s'omplien de llums, somriures i ritmes imparables. Era el temps en el qual tota una generació trobava a les discoteques un espai de llibertat, de diversió i d'evasió. I al centre de tot plegat, al podi de la pista, hi havia una banda que ha acabat marcant un temps i traspassant generacions: és Boney M. D'allò ja només en queda el record. Sobretot el que té Valentín del Olmo, que de ben petit va començar a interessar-se per aquest grup tan peculiar i va acabar sent-se seguidor. Ara, s'ha convertit en el biògraf d'una banda irrepetible.
✨ El secret de l'èxit
Com és que temes com Daddy Cool, Rivers of Babylon o Rasputin continuïn tan vius cinquanta anys després? Valentín del Olmo ho té clar: "El mateix productor del grup, Frank Farian, deia que aquesta música és evergreen, que no té data de caducitat. I el fet que avui encara la ballem i ens emocioni vol dir que alguna cosa van fer molt bé". La música de Boney M. va ser una petita revolució. Va saber capturar l'esperit d’una època i, alhora, superar-la. Persones que tenien vint anys als anys setanta conviuen avui, a la pista de ball, amb joves que no havien nascut quan el grup ja s'havia separat. I tots ballen amb la mateixa intensitat. Les xarxes socials hi han tingut molt a veure. Aquest és el secret.
🪩 Reggie Tsiboe: història viva de la música
Per a Reggie Tsiboe, formar part de Boney M. va ser "una experiència única". Recorda aquells anys com un viatge extraordinari: "Era conscient que estàvem creant música perquè la gent fos feliç". I ho van aconseguir llavors i ho segueixen aconseguint encara avui. "Diversió, alegria… això és el que transmet Boney M", diu aquest home que als seus 75 anys gaudeix de bona salut i bon aspecte. El cert és que li hem acabat preguntant fora d'antena quin és el secret de l'eterna joventut i no ens ha confessat que cap, que no fa res extraordinari. Mig segle després, segueix emocionant-se quan escolta les cançons a les discoteques. "És com un elixir", diu. I és que la de Boney M és una música que no es gasta, que no cansa, que continua connectant amb el públic com el primer dia.
🎶 De fan a biògraf oficial
La passió de Valentín del Olmo va néixer molt aviat. Tenia només sis anys quan, a casa d’una veïna, va escoltar Kalimba de Luna en una cinta de casset que es rebobinava amb un bolígraf. "Alguna cosa em va sacsejar per dins. Vaig pensar: això m’agrada molt. I a partir d’aquí va començar tot", ens explica en aquesta xerrada única. Quatre dècades després, aquella fascinació infantil s’ha convertit en una tasca rigorosa de documentació i divulgació, reivindicant la música disco, que durant anys va ser injustament menystinguda. Assegura del Olmo que "hi va haver un temps que dir que eres fan de Boney M. o d’ABBA era gairebé motiu de burla. Però el temps ha posat cadascú al seu lloc".
🎤 Qui és l'estrella del moment per Tsiboe?
La música evoluciona, però sempre dialoga amb el passat. Tsiboe ho té clar: els anys 60 i 70 han influït profundament en tot el que ha vingut després. I no té cap problema a escoltar música actual. Entre els seus referents d'avui? Rosalía. Diu l'ex component de Boney M que la catalana "té un talent increïble". Se li nota la profunda admiració i que ho diu de manera sincera. Cinquanta anys després, Boney M. continua sent molt més que un record. És una banda sonora compartida, un pont entre generacions i una invitació permanent a ballar. I això, en un món que canvia tan de pressa, és gairebé un petit miracle.