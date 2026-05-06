Un projecte de ràdio escolar impulsa el pensament crític entre alumnes de Barcelona

L’Institut Jesús Maria, situat al barri de Sant Andreu de Barcelona, impulsa des de fa anys un projecte de ràdio escolar amb l’objectiu de fomentar l’educació mediàtica entre l’alumnat. La iniciativa, coneguda com a JTM Sant Andreu, va néixer el 2014 i està dirigida als estudiants de quart d’ESO, que elaboren continguts radiofònics amb plena autonomia temàtica.
El projecte està coordinat pel professor de tecnologia Juan Luis Sánchez, que integra la ràdio dins el currículum educatiu a partir de continguts com les ones i el tractament del so. “La meva excusa és les ones”, explica el docent, que utilitza aquest concepte per introduir l’alumnat en la producció radiofònica.
Segons Sánchez, el valor principal de la iniciativa és que permet als estudiants millorar la seva capacitat d’expressió oral i escrita. “Poder implantar la ràdio perquè els nois puguin expressar-se és un benefici per a totes les assignatures i per a ells mateixos”, assegura.
Aprendre a informar-se i detectar la desinformació
Una de les aportacions destacades del projecte és el desenvolupament del pensament crític entre els joves, especialment en relació amb el consum d’informació a internet i xarxes socials. Els alumnes treballen la verificació de dades i la detecció de notícies falses a través dels seus propis programes.
“Vivim en una societat en què és molt fàcil creure’s notícies falses”, afirma un dels estudiants participants, que destaca la importància de contrastar la informació abans de donar-la per bona.
En aquesta línia, una altra alumna explica que intenta verificar sempre les fonts: “Sempre miro d’informar-me per saber què és el que és veritat i el que no”.
Els continguts radiofònics inclouen des de programes esportius fins a espais d’entreteniment o formats que simulen notícies falses per posar a prova l’audiència. Aquest enfocament permet als estudiants experimentar amb diferents gèneres i formats comunicatius.
Una eina educativa amb impacte en el futur dels alumnes
El projecte ha anat creixent amb els anys i va rebre un impuls important després d’obtenir el Premi Gonzalo Estefania el 2019, que va permetre millorar els equipaments tècnics del centre.
Més enllà de l’aprenentatge tècnic, el professor destaca la dimensió formativa global de la iniciativa. “La nostra missió és donar eines perquè el dia de demà puguin escollir amb criteri”, afirma Sánchez.
Tot i que no tots els participants es plantegen dedicar-se al periodisme, l’experiència contribueix a orientar-los i a descobrir noves habilitats. “Amb aquesta feina he pogut intentar ajuntar les dues coses que més m’agraden”, explica un dels alumnes, en referència a la tecnologia i la comunicació.