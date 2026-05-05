Hantavirus: transmissió, símptomes i riscos d’una malaltia poc coneguda

L’hantavirus és una família de virus transmesos principalment per rosegadors, com ratolins i rates, a través de l’orina, la femta o la saliva. “La inhalació d’aerosols generats per aquestes substàncies és la via de transmissió més habitual en humans”, explica a 'La Brúixola' el doctor Àlex Almuedo, investigador d’IS Global i metge de Salut Internacional de l’Hospital Clínic.
La malaltia pot presentar-se de dues formes principals. A les Amèriques predomina la síndrome pulmonar per hantavirus, mentre que a Europa i Àsia és més freqüent la febre hemorràgica amb síndrome renal. Segons l’expert, “són dues malalties diferenciades, però amb símptomes inicials molt similars, fet que dificulta el diagnòstic precoç”. Els primers dies, els pacients poden presentar febre, mal de cap, dolor muscular i cansament. “A l’inici pot semblar una grip qualsevol”, assenyala Almuedo. En els casos més greus, però, l’evolució pot ser ràpida: “En la síndrome pulmonar podem arribar a una insuficiència respiratòria greu, amb una mortalitat que pot arribar al 40%”.
El període d’incubació acostuma a ser de dues a tres setmanes en el cas de la síndrome pulmonar. Les persones amb malalties cròniques, perfils de fragilitat o les dones embarassades tenen un pitjor pronòstic, mentre que en infants no és habitual que la malaltia sigui greu. Actualment, no existeix cap tractament antiviral específic amb eficàcia demostrada. “No tenim una pastilla que curi l’hantavirus, però el tractament de suport avançat salva vides”, remarca el doctor. Aquest inclou assistència respiratòria, tractament de la insuficiència renal i suport intensiu segons l’afectació de cada pacient. Pel que fa a la prevenció, els experts insisteixen a evitar el contacte amb rosegadors i els seus excrements, ventilar espais tancats i segellar possibles entrades en habitatges en zones de risc. “La transmissió de persona a persona és molt excepcional”, subratlla Almuedo, i només s’ha descrit en casos molt concrets.