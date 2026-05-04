Les mestres de les escoles bressol, cridades a la vaga els dies 7 i 20 de maig

Aquesta setmana comença el nou cicle de vagues al sector de l’educació. La primera aturada la faran les mestres de les escoles bressol dijous, 7 de maig, en el marc d’una convocatòria estatal. El col·lectiu també està cridat a una altra vaga, en aquest cas d’àmbit català, el dia 20.
Des de la Plataforma 0-3, que aplega sindicats i entitats, animen les treballadores a adherir-se a les dues jornades de protesta. Fan una crida tant a les professionals de les escoles bressol públiques com de les privades. Consideren que totes pateixen les conseqüències d’un sistema en què hi ha múltiples convenis que generen desequilibris. Ho ha explicat una de les portaveus de la plataforma, Georgina Rius: "A Catalunya tenim cinc models de gestió diferents i això comporta que cada escola pot tenir les seves treballadores contractades amb un conveni i unes condicions totalment diferents".
"Les ràtios més elevades d'Europa"
També demanen una reducció de les ràtios, del nombre d’infants per mestra, ja que asseguren que les escoles bressol catalanes en tenen "les més elevades d’Europa". Actualment, els grups que pot assumir una sola educadora són de vuit nadons de fins a un any, de tretze infants d’un a dos anys i de vint criatures de dos a tres anys.
L’entitat considera que hi ha un menyspreu de l’administració cap a aquesta etapa educativa i demana més finançament. "Lamentablement, per més que les institucions diguin que el 0-3 és una etapa educativa, no ho estan demostrant, ni amb el pressupost ni permetent que hi hagi personal cobrant el salari mínim interprofessional (SMI)", ha dit Helena Morillas, una altra de les portaveus.
La Plataforma 0-3 també reclama que l’educació en aquesta franja d’edat sigui universal i gratuïta per a tots els infants. Una reivindicació que han fet, precisament, el dia que comença la preinscripció a les escoles bressol.