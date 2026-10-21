La Fundació Pere Tarrés forma persones grans per prevenir les ciberestafes

Les ciberestafes s'han convertit en una de les principals preocupacions en matèria de seguretat, però la Fundació Pere Tarrés adverteix que el problema va molt més enllà dels coneixements digitals. Segons explica la responsable del projecte, Ares Cruz, els delinqüents utilitzen cada vegada més tècniques de manipulació emocional basades en la por, la urgència o la pressió, fet que pot convertir qualsevol persona en una possible víctima.
Per fer-hi front, l'entitat impulsa un programa d'acompanyament i formació destinat especialment a les persones majors de 65 anys. La proposta gira al voltant de tres accions bàsiques: aturar-se, pensar i verificar abans de clicar qualsevol enllaç o facilitar dades personals. L'objectiu és que els usuaris siguin capaços d'identificar patrons comuns en les estafes i comprovar l'autenticitat dels missatges que reben.
El projecte també aposta per crear una xarxa d'antenes comunitàries formada per casals, centres cívics, biblioteques, associacions de veïns o comerços de proximitat. Aquests espais ofereixen una primera escolta i orientació a les persones afectades, combatent així la vergonya o la culpabilitat que sovint impedeixen denunciar els casos. La voluntat de la Fundació Pere Tarrés és ampliar progressivament aquesta xarxa per arribar a més persones i reforçar la prevenció davant una problemàtica cada vegada més present.