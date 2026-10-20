Catalunya és la segona comunitat on hi ha més treballadors pobres per culpa de l'habitatge

A Catalunya hi ha gairebé 190.000 treballadors que cauen en la pobresa després de pagar les despeses de l'habitatge. De fet, la nostra és la segona comunitat autònoma de l'Estat on el preu de l'habitatge fa créixer més el nombre de treballadors pobres, només per darrere de Madrid.
Són les dades d'un informe d'Oxfam Intermón que assenyala dos fenòmens preocupants. D'una banda, la pobresa laboral; és a dir, el fet que hi ha persones que són pobres tot i tenir feina. A Catalunya representen pràcticament el 8% dels treballadors. De l'altra, demostra com el preu de l'habitatge dispara aquesta xifra fins a prop del 13%, per tant, 5 punts més. Amb tot, hi ha gairebé mig milió de catalans amb feina que són pobres.
El lloguer, motiu de desigualtat
La responsable de justícia socioeconòmica d'Oxfam Intermón, Raquel Checa, alerta que hi ha una gran diferència entre els llogaters i els propietaris que paguen una hipoteca. En aquest sentit, les dades són clares: el 15% dels treballadors que viuen de lloguer són pobres fins i tot abans de pagar la quota, i més d'un 28% ho són després de pagar-la. En canvi, entre els qui tenen una hipoteca, la taxa de pobresa laboral passa del 3% al 6% abans i després de pagar-la. Tot això amb dades del 2024.
L'informe conclou que "el lloguer és avui un dels principals generadors de desigualtat", i que els salaris, és evident, no pugen d'acord amb l'increment del preu de la vida.