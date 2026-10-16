L’Hospital de Mataró lidera una tècnica mínimament invasiva per tractar el càncer de mama

El càncer de mama és el tumor més freqüent entre les dones a Catalunya. L'any 2023 se'n van diagnosticar 5.337 casos, gairebé el 29% de tots els tumors detectats en dones. Aquell mateix any, 1.067 dones van morir per aquesta malaltia. Tot i això, la supervivència relativa als cinc anys del diagnòstic se situa actualment al voltant del 90%. Mentre les dades milloren, també ho fan les tècniques que es fan servir per tractar i curar aquest càncer en les persones pacients.
De Mataró, a la resta del país
Un exemple és la tasca que es fa a l’Hospital Universitari de Mataró, on s'està consolidant una tècnica quirúrgica mínimament invasiva per tractar els ganglis afectats pel càncer de mama. La doctora Sandra López, cirurgiana i responsable de la Unitat de Patologia Mamària de l’Hospital de Mataró, ha explicat al programa En Bones Mans l'evolució d'aquesta tècnica, coneguda com a limfadenectomia endoscòpica, en la que ja s'hi han fixat altres hospitals del territori, com per exemple l'Hospital de Bellvitge.
Una incisió de només tres centímetres
La limfadenectomia consisteix a extreure els ganglis limfàtics de l’aixella quan la malaltia s’ha estès a aquesta zona. Segons la doctora López, "cada vegada se'n fan menys, perquè els tractaments actuals permeten evitar aquesta intervenció en molts casos". Tanmateix, quan és necessària, l’Hospital de Mataró ofereix una alternativa menys agressiva que la cirurgia convencional. "Es fa una incisió molt petita, d’uns tres centímetres, que queda amagada amb el sostenidor", ha explicat la cirurgiana. Mitjançant instruments endoscòpics, l’equip extreu els ganglis afectats i preserva els nervis, els vasos sanguinis, les artèries i les venes de la zona.