La història de la Montse Simón és el relat cru d’una supervivent del masclisme en totes les seves expressions, però també el d’una dona que ha sabut transformar un infern vital de dècades en una eina de lluita i conscienciació per a les noves generacions. En bones mans dona veu directa a una realitat que sovint queda amagada rere les xifres. Només enguany s'han registrat 6 feminicidis a Catalunya, i 164 des del 2012.
Una infància marcada per la violència
La Montse va créixer en un entorn marcat per la violència. "Jo vinc d’una família de violència. Tenia un pare que era maltractador, maltractava la meva mare i em maltractava a mi", explica. També recorda que el seu germà va abusar d'ella durant la infància, entre els vuit i els tretze anys. "Tot això ja va marcar el que seria el meu futur", assegura.
El príncep blau no existeix
Amb aquests fonaments fràgils i condicionada per l'imaginari col·lectiu de l'època, marcat pel mite de la mitja taronja i el príncep blau, la Montse es va trobar amb un home que al principi semblava desfer-se en atencions. "Un maltractador no et diu des del principi on vas amb aquesta minifaldilla". Al principi van amb pell de xai: et regalen el vestit que t'ha agradat o et diuen que et posis pantalons perquè farà fred i estaràs més guapa. I clar, si és la persona que més estimes, ho fas. A poc a poc, però, aquella falsa protecció es va transformar en control i aïllament. Amb l'excusa que la trobava a faltar o que no sabia estar sense ella, l'allunyava de les amistats fins que la màscara va desaparèixer del tot per donar pas als insults, la roba estripada i l'anul·lació absoluta.
Una dècada de terror masclista
Durant una dècada, la Montse va suportar pallisses, ossos trencats, violacions i un control econòmic i físic extrem: li exigia no superar els 50 quilos, li revisava cada tiquet de la compra i no li permetia tenir accés a cap compte bancari. Cada vegada que ella aconseguia crear un petit cercle de suport, ell imposava un canvi de ciutat per deixar-la completament sola amb tres fills nascuts en tres localitats diferents. "Vaig aguantar deu anys d'abús, de pallisses, d'ossos trencats. Em va arribar a arrencar una dent amb unes alicates, cosa que va comportar que mai més tornés a somriure i tingués problemes vocals contínuament", explica amb tota la cruesa.
La fugida i el renaixement com a activista
Atrapada en una espiral de síndrome d'Estocolm i sense suport familiar després de la mort de la seva mare, la salvació va arribar de la mà de la seva pròpia filla, que va contactar d'amagat amb una amiga de la Montse. Amb l'ajuda d'una associació de suport a les víctimes de violència masclista, va poder posar nom al que vivia, acudir als Mossos d'Esquadra i fugir, tot i haver d'afrontar encara l'assetjament posterior de l'agressor i la duresa dels processos judicials. Avui, tot i seguir tractament psicològic i psiquiàtric per les seqüeles que arrossega, la Montse porta el seu testimoni a les aules dels instituts de Catalunya. Allà s'adreça directament als joves per frenar els discursos negacionistes i evitar que altres noies repeteixin la seva història. "Portes una motxilla a sobre molt gran que pesa molt, però els meus fills han sigut la meva gasolina. Sóc una persona resilient i, en part, sóc qui sóc ara per tot el que he viscut: una dona empoderada, forta, lluitadora i que no em rendiré mai.", explica la pròpia Montse.