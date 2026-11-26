A només tres dies de les eleccions generals, la tertúlia política de La Brúixola ha repassat els principals moviments de la campanya. Sobre la taula, l'estratègia de PP i Vox, el protagonisme recuperat d'Ada Colau, la pugna entre ERC i Junts per l'espai independentista i la negativa del candidat socialista Jordi Hereu a debatre cara a cara amb Gabriel Rufián.
El debat també ha abordat el retorn anunciat de Carles Puigdemont el pròxim 12 de desembre, les declaracions d'Oriol Junqueras reivindicant ERC com a principal referent de l'independentisme i les últimes enquestes electorals, inclòs el CIS, en una recta final de campanya marcada per la incertesa sobre el resultat i les possibles aliances postelectorals.