El Jan Prats, corredor de trail i fisioterapeuta de Vacarisses, i l'Adaia Xambó, creadora de contingut i responsable de xarxes socials de Camí 100 Cims, van recórrer 452 quilòmetres a peu seguint el GR1 entre Empúries i el Congost de Mont-rebei. Una aventura de 26 dies que anava molt més enllà del repte esportiu. Els dos participants es van conèixer pocs mesos abans en una sessió fotogràfica i van decidir presentar-se plegats a un càsting que va seleccionar només unes poques parelles entre 150 candidatures. "Ens agrada moltíssim crear contingut en català i visibilitzar el que és el nostre territori", explica Xambó.
Descobrir la Catalunya menys coneguda
Durant la travessa van visitar restaurants, allotjaments, espais patrimonials i petits projectes locals. L'objectiu era mostrar la riquesa cultural, econòmica i paisatgística de les comarques que travessaven. Una de les grans revelacions va ser el Montsec i altres zones de l'interior. "Hi ha moltíssimes comarques que només en sabia el nom", admet Xambó. "El territori té moltíssim per descobrir i oferir". Els participants asseguren que van quedar sorpresos per la vitalitat de molts pobles rurals i per projectes vinculats als embotits, la mel, el ferro o el patrimoni local. "Hi ha petits pobles on també hi ha grans projectes i grans talents", destaca Prats.
Un repte més mental que físic
Tot i caminar entre 17 i 25 quilòmetres diaris, els dos joves coincideixen que la principal dificultat no va ser física. "El límit no ha sigut físic, el límit ha sigut mental", explica Prats. A l'esforç de caminar s'hi afegia la necessitat de gravar i editar contingut cada dia per compartir l'experiència. La convivència, que inicialment podia semblar un dels grans reptes, es va convertir en una de les claus de l'èxit. "Jo pensava que el repte seria la convivència, i és el que m'ha salvat", assegura Xambó. "No se m'acut una millor persona amb qui poder compartir 452 quilòmetres".