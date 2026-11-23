La número 2 de Vox per Barcelona, Carina Mejías, ha qualificat la llei d'amnistia com el resultat d'un pacte d'interessos entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont. En una entrevista a 'La Brúixola', ha acusat tots dos dirigents d'haver prioritzat els seus objectius polítics per sobre dels interessos generals. Mejías ha defensat revisar el Codi Penal per recuperar o reforçar figures vinculades als fets del Procés, com la sedició, la rebel·lió i la malversació. També ha apostat per revisar l'actual model autonòmic perquè, segons ha assegurat, genera "duplicitats" i un elevat cost administratiu.
Immigració, habitatge i pactes postelectorals
La dirigent de Vox ha situat la immigració com una de les prioritats del seu partit. Ha defensat l'expulsió dels immigrants en situació irregular o condemnats per delictes i ha reclamat canvis en la normativa europea per facilitar retorns immediats en casos d'arribades massives. Sobre habitatge, ha atribuït l'encariment dels preus a la manca d'oferta i ha apostat per alliberar sòl, facilitar la construcció i eliminar restriccions urbanístiques. Pel que fa a un eventual acord amb el Partit Popular, ha evitat donar-lo per fet, però ha advertit que Vox exigirà mesures com la "prioritat nacional", una reforma fiscal i una reducció de la burocràcia per formar part d'un futur govern.
Violència contra les dones i Ministeri d'Igualtat
Preguntada per l'augment de les agressions sexuals i pels feminicidis, Mejías ha afirmat compartir "el dolor" de les víctimes i les seves famílies, però ha criticat les polítiques impulsades pel Ministeri d'Igualtat, que considera ineficaces. Vox manté la seva aposta per suprimir aquest departament i reclama, en canvi, un reforç de la resposta penal davant qualsevol forma de violència contra les dones.