Un autobús de la línia 39 de TMB ha quedat completament calcinat després d'incendiar-se aquest diumenge al vespre al carrer de Biada, al barri de Gràcia de Barcelona. El foc, que s'ha iniciat a la part davantera del vehicle, també ha afectat quatre finques i dos locals dels carrers de Biada i Torrent de l'Olla.
Segons fonts municipals, tant el conductor com els passatgers han pogut abandonar l'autobús abans que les flames es propaguessin. No consta cap persona ferida.
Els Bombers de Barcelona han rebut l'avís a les 20.01 hores i hi han desplegat 10 dotacions. L'incendi s'ha donat per extingit a les 20.49 hores.
Una família no ha pogut tornar al seu domicili
Un cop controlat el foc, els Bombers han revisat i ventilat els edificis afectats per comprovar-ne l'estat. La majoria dels veïns han pogut tornar als seus habitatges després de la inspecció.
L'única excepció ha estat una família amb un nadó de pocs mesos, que ha rebut la recomanació de no tornar encara al domicili. Els afectats han estat atesos pel Servei d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona.
Es desconeixen les causes de l'incendi
L'autobús sinistrat funcionava amb tecnologia de gas i feia aproximadament 12 metres de llargada. Segons ha informat TMB, l'incendi s'ha originat al motor davanter per causes que encara es desconeixen.
Aquest dilluns tècnics de la companyia i enginyers especialitzats iniciaran les inspeccions per determinar l'origen exacte del foc. TMB ha expressat el seu suport tant als viatgers del vehicle com als veïns dels immobles afectats.
Diversos incendis de vehicles durant aquest any
L'incendi de Gràcia se suma a altres episodis similars registrats aquest 2026. Durant l'any s'han produït diversos focs en autobusos, autocars i altres vehicles, entre els quals un autobús de TMB incendiat al passeig de Joan de Borbó al maig, un altre a la Sagrera al març i un autocar que va cremar completament a la rambla de Guipúscoa el juliol, tots sense causar ferits.