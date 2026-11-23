La música forma part de la nostra vida, però també pot tenir efectes mesurables sobre la salut. Escoltar una cançó, cantar-la o interpretar-la activa el cervell, pot reduir l'estrès i l'ansietat i ajuda moltes persones a afrontar millor situacions de malaltia, dolor o fragilitat. En tot això s'hi fixa En Bones Mans per explicar la importància de la música a les nostres vides. La recerca científica fa anys que estudia què passa al nostre organisme quan entrem en contacte amb la música. Alguns estudis han observat que les intervencions musicals poden contribuir a reduir l'estrès psicològic i alguns indicadors físics, com la freqüència cardíaca, la pressió arterial o els nivells d'hormones relacionades amb la resposta d'alarma.
Estímul neuronal
La música també estimula les connexions neuronals i pot contribuir a preservar les capacitats cognitives al llarg de la vida. En aquest sentit, la neurocientífica Manuela del Caño ha investigat l'impacte de l'entrenament musical en infants amb trastorns del llenguatge i malalties neurològiques o minoritàries. Després de només vuit mesos de formació musical, els investigadors van observar canvis significatius en el cervell dels participants.
El poder terapèutic de la música
'Músicos por la Salud' va néixer a partir d'una experiència personal. La mare de Guillermo Giner va passar onze mesos ingressada a l'Hospital La Fe de València a causa d'un càncer de còlon. Durant aquell temps, el seu estat d'ànim es va anar deteriorant. Un dia, el seu fill li va proposar escoltar música i va començar a posar-li les seves peces preferides: sarsueles, àries i òperes. "La transformació va ser immediata, ella passava de la queixa i el desassossec a cantar i somriure en pocs minuts", explica Giner. Aquella experiència li va fer entendre que no és només la música allò que pot ajudar, sinó la música que té un significat emocional per a cada persona.
L'OMS la considera un complement medicinal
La música no cura el càncer ni substitueix cap tractament mèdic, però pot alleujar el patiment, reduir la sensació d'aïllament i ajudar les persones a connectar amb la seva identitat i els seus records. És una eina de companyia i benestar que pot tenir un paper molt important dins dels hospitals i dels centres d'atenció sanitària. L'Organització Mundial de la Salut ha analitzat milers d'estudis sobre art i salut i considera que les pràctiques artístiques poden contribuir a prevenir problemes de salut, afavorir el benestar i complementar el tractament de diferents malalties. Per això, 'Músicos por la Salud' treballa perquè la música tingui una presència cada vegada més gran en l'atenció sanitària.