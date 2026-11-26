El president d'ERC, Oriol Junqueras, considera que una hipotètica arribada del PP i Vox al govern espanyol no només no frenaria l'independentisme, sinó que l'impulsaria. "Ens inflarem de vots, el PP és una fàbrica de vots de l'independentisme i Vox encara més", afirma durant una entrevista a La Brúixola.
"Junts està sempre enfadat amb tothom i fins i tot entre ells mateixos"
Més enllà de PP i Vox, Junqueras també acusa la formació de Carles Puigdemont d'obstaculitzar els principals acords impulsats per ERC a Madrid. "Junts ha votat en contra de totes les mesures que hem intentat impulsar a favor d'aquest país", assegura, en referència a qüestions com el finançament, Rodalies o les inversions ferroviàries. Segons el líder republicà, mentre els socialistes "arrosseguen els peus" i els comuns "no ajuden mai", Junts "ha fet tot el possible perquè no s'aprovés res".
El president republicà també rebutja la idea que l'independentisme estigui fragmentat i reivindica ERC com a actor central del moviment sobiranista. "L'independentisme gira al voltant d'Esquerra Republicana perquè és l'únic partit que construeix grans majories", afirma. En canvi, sosté que Junts "no treballa per construir majories àmplies" i que "està sempre enfadat amb tothom, fins i tot entre ells mateixos".
Amnistia, Puigdemont i futur polític
Pel que fa al retorn anunciat de Carles Puigdemont a Catalunya, Junqueras celebra l'aplicació de l'amnistia i assegura estar "molt content del retorn dels exiliats". Tot i això, denuncia que encara hi ha dirigents independentistes als quals no se'ls aplica plenament la llei.
Junqueras deixa clara la seva disposició a encapçalar de nou una candidatura al Parlament quan arribi el moment. "Estic absolutament decidit a fer-ho", afirma, i afegeix que té "totes les ganes del món" de tornar a optar a la presidència de la Generalitat.