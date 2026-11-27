A dos dies de les eleccions generals, els politòlegs Xavier Torrents i Jesús Maestro han passat pels micròfons de La Brúixola per analitzar els possibles escenaris que poden sortir de les urnes. Tots dos coincideixen que les enquestes apunten a una victòria del PP, però recorden que el sistema electoral i la distribució dels escons a les circumscripcions poden provocar resultats diferents dels que suggereixen els percentatges globals de vot.
Els experts també han valorat el debat a quatre d'aquesta setmana. Segons la seva anàlisi, el bloc progressista va sortir-ne reforçat, especialment per l'actuació d'Ada Colau, mentre que consideren que Alberto Núñez Feijóo va perdre part de l'avantatge amb què havia arribat a la recta final de la campanya. A més, remarquen que l'impacte dels debats no es limita a l'audiència televisiva, sinó que es multiplica a través de les xarxes socials i del debat públic posterior.
Finalment, Torrents i Maestro han posat el focus en el paper de Junts i de Carles Puigdemont en un eventual escenari de pactes. Consideren que la formació independentista podria tornar a ser determinant en funció dels resultats i no descarten cap escenari de negociació, tot i que veuen difícil una entesa amb un hipotètic govern format per PP i Vox. També assenyalen que una repetició electoral és possible, però avui continua sent una opció poc probable.