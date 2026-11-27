L'últim dia de campanya deixa una fotografia molt diferent per a cada formació política a Catalunya. El PSC ha centrat bona part de l'estratègia en mobilitzar el vot útil progressista amb el suport de Salvador Illa, mentre que el PP ha convertit Xavier García Albiol en una de les grans cares visibles de la campanya per intentar créixer més enllà del seu electorat tradicional. Paral·lelament, Vox ha mantingut el focus en la immigració i la seguretat, en una campanya marcada també per la competència amb els populars per liderar l'espai de la dreta.
A l'espai de l'esquerra, el Front Ampli ha reivindicat les polítiques socials impulsades durant els darrers anys de govern de coalició, mentre que Esquerra Republicana ha apostat pel lideratge de Gabriel Rufián i un discurs orientat a eixamplar la seva base electoral. Per la seva banda, Junts ha centrat gran part de la campanya en la figura de Carles Puigdemont, el seu retorn a Catalunya i la voluntat de continuar sent una peça determinant en la governabilitat de l'Estat. Tot plegat en una campanya que arriba a la seva fi amb moltes incògnites encara obertes de cara al 29 de novembre.