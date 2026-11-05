45 detinguts i dos empresonats: l'ofensiva dels Mossos contra els lladres de coure

En una entrevista a 'La Brúixola', l'intendent Joan Salamanya, sotscap de la Comissaria Superior de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, ha explicat que "el coure és molt important" per al funcionament de la infraestructura ferroviària i ha advertit que "la sostracció del coure en determinades circumstàncies acaba provocant una interrupció del trànsit ferroviari". Segons Salamanya, sovint els lladres no actuen sobre les catenàries, sinó sobre els cables de comunicació que controlen la circulació dels trens. "Moltes vegades és la xarxa de comunicació la que s'acaba sostraient" i això obliga a aturar el trànsit ferroviari per motius de seguretat.
El Pla Via: investigació, vigilància i control de la venda
Per combatre aquest fenomen, els Mossos han desplegat el Pla Via, una estratègia conjunta amb ADIF que combina investigació criminal, reforç de la vigilància, millores físiques de seguretat a la infraestructura i un control més estricte dels punts de compra i venda de coure. L'intendent ha detallat que des de principis d'agost s'han registrat 45 detinguts, dues persones han ingressat a presó i tres més tenen ordres d'allunyament de la xarxa ferroviària. "Comencem a veure algun brot verd, amb tota la prudència del món", ha afirmat Salamanya, en referència a les dades del mes d'octubre, que apunten a una disminució dels robatoris després de diversos mesos de creixement.
Una altra de les potes del pla consisteix a dificultar la comercialització del material sostret. "Quan algú sostreu coure, el que vol no és el coure, el que vol és el rendiment que en traurà", ha explicat. Per aquest motiu, els Mossos treballen amb gestors de residus i empreses autoritzades per evitar que el material robat arribi al mercat.
Delinqüents habituals i robatoris de matinada
Pel que fa al perfil dels autors, Salamanya ha descartat que majoritàriament es tracti de grans organitzacions criminals. "El que tenim detectat aquí és molta delinqüència ordinària", ha assegurat. En aquest sentit, ha explicat que habitualment són persones amb antecedents per altres delictes patrimonials que aprofiten l'encariment del metall per obtenir beneficis ràpids. Sobre la possibilitat d'acabar definitivament amb aquest fenomen, Salamanya s'ha mostrat realista: "Erradicar els fets delictius és complicat". Tot i això, considera que qualsevol modificació legal que contribueixi a dissuadir els autors "ajuda" i confia que el conjunt de mesures impulsades permeti consolidar la tendència a la baixa detectada durant les últimes setmanes.