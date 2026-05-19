Sindicats i patronals valoren positivament els pactes pels comptes, però reclamen més execució

El sindicat UGT i la patronal PIMEC han atès els micròfons de La Brúixola després de reunir-se amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera d'Economia, Alícia Romero, per abordar l'acord pressupostari entre republicans i socialistes.
El secretari de Política Sindical d’UGT, Òscar Riu, ha qualificat la trobada de “positiva” i ha destacat que el nou plantejament “contempla algunes de les reclamacions que nosaltres havíem fet”. Riu ha subratllat el reforç de la política industrial i social i ha insistit que “com més aviat s’aprovin els pressupostos, millor”. També ha defensat projectes com la línia orbital ferroviària, assegurant que “són infraestructures de país” que han de millorar la mobilitat i l’accés a la feina, tot i admetre que són a llarg termini.
Per la seva banda, el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, ha assegurat que “sempre és bo que hi hagi pressupostos”, especialment després d’anys de pròrroga, però ha demanat adaptar-los al context econòmic actual. En aquest sentit, ha reclamat “una millora de la fiscalitat de les petites i mitjanes empreses”. Sobre les inversions, ha valorat positivament la participació dels agents socials, ja que permetrà “monitorar i consensuar quines han de ser les prioritats del nostre país”, tot advertint que no es poden oblidar les necessitats immediates: “les persones han d’arribar a l’hora a la feina”. Amb tot, els dos actors coincideixen a avalar el rumb dels acords, però insisteixen que cal garantir-ne l’aplicació perquè tinguin un impacte real.