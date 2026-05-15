Jesús Herrero: “No podem permetre arribar tard davant els riscos digitals”

La percepció de manca de protecció en l’entorn digital creix entre la ciutadania. Així ho posa de manifest la primera enquesta sobre drets digitals a Espanya, presentada en el marc de l’Observatori de Drets Digitals. “Són dades d’una certa preocupació”, ha reconegut Jesús Herrero, director general de Red.es i portaveu de l’organisme, en una entrevista a 'La Brúixola' des de La Llotja de Mar de Barcelona, on s'ha celebrat la Trobada Internacional pels Drets Digitals.
L'estudi destaca que “el 69% de la ciutadania considera insuficient la protecció actual dels seus drets digitals”, explica Herrero, que assegura que la tecnologia “està travessant de nord a sud la nostra vida” i ha advertit que cal reforçar els mecanismes de protecció. Un dels àmbits que genera més inquietud és el de la protecció dels menors. Segons l’estudi, el 95% de la població considera que no estan segurs a internet. Per Herrero, els menors són “el bé jurídic més gran que tenim com a societat” i ha defensat que cal prioritzar la seva protecció davant altres drets: “Estan molt més exposats a la desinformació, als discursos d’odi i a la captació de dades”. El director de Red.es també ha estat crític amb el paper de les grans plataformes digitals, especialment pel que fa a la desinformació. “Si puc ser honest, crec que queda molt per fer”, ha afirmat, tot assenyalant que alguns models de negoci continuen potenciant continguts polèmics que generen més interacció: “Això no pot ser un element de negoci. La convivència està per sobre de qualsevol interès particular”.
Herrero ha conclòs reivindicant el paper de l’Observatori de Drets Digitals com a espai de coneixement i debat: “La percepció social és un clam i nosaltres hem d’intensificar el nostre paper com a pont i generadors de coneixement en un àmbit que ha vingut per quedar-se”.