Segòvia (Comuns) adverteix el Govern: “Sense frenar l’especulació no hi haurà pressupostos”

En una entrevista a 'La Brúixola', la portaveu adjunta dels Comuns, Susanna Segòvia, explica que encara no hi ha prou compromisos per part del Govern per avançar en matèria pressupostària: “Necessitem que es moguin en els temes prioritaris. De moment no tenim res prou confirmat.”
Un dels punts centrals és la limitació de les compres especulatives d’habitatge, condició que els Comuns consideren clau per avalar els comptes. Segòvia destaca que els quatre informes encarregats pel Govern —elaborats per juristes i experts en lloguer— conclouen que la mesura és necessària, pertinent i viable jurídicament. Tot i això, lamenta que l’executiu encara no hagi pres una decisió: “No podem permetre que lloguers i habitatges es tractin com lingots d’or acumulats”, assegura. Pel que fa a Rodalies, Segòvia considera que el Govern no està brindant la prioritat necessària a un servei que, assegura, fa anys que arrossega desinversió i mal funcionament.
Preguntada per les crítiques creixents a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, Segòvia considera “evident” que la conselleria actual és massa gran i concentra massa responsabilitats. Demana al Govern reflexionar sobre si aquesta estructura permet afrontar els reptes d’habitatge i mobilitat.
Sobre la polèmica dels incentius als CAP per reduir la durada de les baixes mèdiques, Segòvia és clara: “Les baixes per malaltia no són absentisme.” Defensa que el criteri mèdic ha de continuar essent central i alerta que no es pot pressionar ni pacients ni professionals.