Protecció Civil envia un nou Es-Alert per anunciar el final de les restriccions de mobilitat a Catalunya

El govern català ha enviat un nou missatge Es-Alert a tots els mòbils de Catalunya per informar de l'aixecament de les restriccions de mobilitat. Tot i això, la suspensió de l’activitat educativa, esportiva i universitària es mantindrà durant tota la jornada.

La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha detallat l’actualització després de la tercera reunió del Comitè d’Emergències (CECAT), que ha servit per revisar la resolució vigent fins a les 20.00 h. A partir d’ara, el Govern ja no demana evitar els desplaçaments, però sí fer-los amb “tota la precaució possible”, i manté la recomanació de teletreball fins al final de la resolució.

Parlon defensa les restriccions i assegura que han evitat més accidents greus

Davant les crítiques d'alguns sectors, Parlon ha defensat que les restriccions aplicades a tot Catalunya estaven “justificades” i han contribuït a evitar un nombre més elevat d’accidents greus. Ha explicat que les mesures es van adoptar seguint els principis de l’anticipació i la precaució, i basant-se en criteris tècnics del Meteocat. Parlon ha remarcat el caràcter imprevisible del temporal i la dificultat de delimitar-ne l’abast, i ha subratllat que la suspensió de l’activitat educativa, esportiva i sanitària, així com el foment del teletreball, han ajudat a reduir els riscos vinculats a la mobilitat.

Nou balanç de ferits: 9 persones traslladades a hospitals

El temporal ha deixat un total de nou persones ferides, traslladades a diversos centres hospitalaris de Catalunya. Aquest és el balanç actualitzat:

Hospital de Bellvitge

  • Home de 22 anys, en estat molt greu, per la caiguda d’un arbre
  • Home de 23 anys, en estat greu, també per la caiguda d’un arbre.
Hospital de Sant Boi
  • Home de 23 anys, ferit lleu per caiguda d’arbres.
  • Home de 35 anys, ferit lleu pel mateix motiu (L’hospital ha informat que tots dos són voluntaris de Protecció Civil i que ja han rebut l’alta)
Hospital Vall d’Hebron
  • Home de 46 anys, en estat crític, després que li caigués part del sostre d’una nau industrial.
  • Home de 68 anys, en estat greu, amb fractura de pelvis i fèmur i un traumatisme toràcic, després que li caigués un fanal a sobre.
Hospital Trueta (Girona)
  • Home de 56 anys, en estat greu, amb una lesió catastròfica a la cama després que li caigués una paret mentre hi treballava.
Hospital d’Olot
  • Homes de 54 i 51 anys, en estat menys greu, ferits mentre treballaven retirant un arbre que finalment els ha caigut al damunt.

Les autoritats continuen demanant prudència davant els efectes encara visibles del temporal i recorden que els serveis d’emergència mantenen activats tots els dispositius de seguiment.

