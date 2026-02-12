Protecció Civil envia un nou Es-Alert per anunciar el final de les restriccions de mobilitat a Catalunya

La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha detallat l’actualització després de la tercera reunió del Comitè d’Emergències (CECAT), que ha servit per revisar la resolució vigent fins a les 20.00 h. A partir d’ara, el Govern ja no demana evitar els desplaçaments, però sí fer-los amb “tota la precaució possible”, i manté la recomanació de teletreball fins al final de la resolució.
Parlon defensa les restriccions i assegura que han evitat més accidents greus
Davant les crítiques d'alguns sectors, Parlon ha defensat que les restriccions aplicades a tot Catalunya estaven “justificades” i han contribuït a evitar un nombre més elevat d’accidents greus. Ha explicat que les mesures es van adoptar seguint els principis de l’anticipació i la precaució, i basant-se en criteris tècnics del Meteocat. Parlon ha remarcat el caràcter imprevisible del temporal i la dificultat de delimitar-ne l’abast, i ha subratllat que la suspensió de l’activitat educativa, esportiva i sanitària, així com el foment del teletreball, han ajudat a reduir els riscos vinculats a la mobilitat.
Nou balanç de ferits: 9 persones traslladades a hospitals
El temporal ha deixat un total de nou persones ferides, traslladades a diversos centres hospitalaris de Catalunya. Aquest és el balanç actualitzat:
Hospital de Bellvitge
- Home de 22 anys, en estat molt greu, per la caiguda d’un arbre
- Home de 23 anys, en estat greu, també per la caiguda d’un arbre.
- Home de 23 anys, ferit lleu per caiguda d’arbres.
- Home de 35 anys, ferit lleu pel mateix motiu (L’hospital ha informat que tots dos són voluntaris de Protecció Civil i que ja han rebut l’alta)
- Home de 46 anys, en estat crític, després que li caigués part del sostre d’una nau industrial.
- Home de 68 anys, en estat greu, amb fractura de pelvis i fèmur i un traumatisme toràcic, després que li caigués un fanal a sobre.
- Home de 56 anys, en estat greu, amb una lesió catastròfica a la cama després que li caigués una paret mentre hi treballava.
- Homes de 54 i 51 anys, en estat menys greu, ferits mentre treballaven retirant un arbre que finalment els ha caigut al damunt.
Les autoritats continuen demanant prudència davant els efectes encara visibles del temporal i recorden que els serveis d’emergència mantenen activats tots els dispositius de seguiment.