Protecció Civil manté l’alerta per fort vent a Catalunya mentre les ratxes més intenses arriben a l’àrea de Barcelona

Des de l’inici de l’episodi, el telèfon d’emergències 112 ha rebut 1.766 trucades, que han derivat en 1.500 incidents, principalment per caiguda de branques, arbres i elements de façana. Les comarques més afectades han estat el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Maresme i el Vallès Oriental.
Els Bombers de la Generalitat han realitzat 125 actuacions durant la nit i la matinada, concentrades sobretot a les regions Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Centre. Els Mossos d’Esquadra han dut a terme 44 intervencions relacionades amb el temporal.
25 persones ateses pel SEM, una d’elles en estat greu
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha rebut 272 alertes, que han generat 264 incidents i 242 consultes informatives. En total, 25 persones han requerit assistència sanitària, cinc de les quals han estat traslladades a centres hospitalaris. Entre els casos més greus hi ha un voluntari de Protecció Civil de Sant Boi de Llobregat, ferit de gravetat. La resta de persones ateses presentaven lesions lleus.
Afectacions greus al servei ferroviari
El temporal ha provocat múltiples incidències a la xarxa ferroviària. Renfe informa de:
- Tall de la línia R4 entre Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei
- Tall de la línia R1-RG1 a Calella
- Tall de la línia R11 entre Maçanet i Girona
- Tancament de les estacions de Premià de Mar i Malgrat
A més, la velocitat dels trens de Rodalies s’ha reduït a 80 km/h, i també s’ha limitat la velocitat a la línia d’alta velocitat entre l’Arboç i Riells.
La mobilitat cau un 17% i les retencions es redueixen a la meitat
La mobilitat general ha disminuït un 17% respecte d’un dijous habitual de febrer, i les retencions s’han reduït un 55%. Renfe registra una caiguda de la demanda del 65%, mentre que FGC situa la reducció al 50%.
A l'aeroport del Prat, s'han cancel·lat 44 vols per l'alerta de vent, amb ratxes màximes de 92,5 km/h. La previsió és que aquestes condicions es mantinguin fins a les 19 hores.
Ratxes de vent de més de 100 km/h
El Servei Meteorològic de Catalunya ha registrat ratxes màximes destacades, com:
105,1 km/h al Port de Barcelona – Bocana Sud
104,4 km/h a Mataró
103 km/h a Font-rubí
Altres punts del territori també han superat els 90 km/h.
Activitats suspeses i espais naturals tancats
Es manté la suspensió d’activitats escolars i esportives i les limitacions de mobilitat establertes per resolució, així com el tancament d’espais naturals, parcs i jardins urbans. Protecció Civil demana extremar la prudència en qualsevol activitat a l’exterior, especialment davant el risc de caiguda d’arbres, branques, elements de façana o objectes mal fixats en balcons i terrasses.