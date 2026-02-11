D’Utah a l’Àrtic: el nou repte extrem d’Hypatia III

La missió Hypatia III farà un pas més enllà i traslladarà la seva expedició anàloga a l’Àrtic el 2027, deixant enrere el desert d’Utah. L’objectiu és augmentar la complexitat i l’aïllament per aproximar-se encara més a les condicions d’una futura missió a Mart. La nova ubicació, una illa despoblada i remota, permetrà treballar en un entorn extrem marcat pel gel, i desenvolupar estudis amb aplicacions tant per a futures missions espacials com per al nostre propi planeta.
La tripulació, formada íntegrament per dones i amb perfils multidisciplinaris, combinarà enginyeria, ciència, medicina, comunicació i altres àmbits clau del sector espacial. Com explica la membre d'Hypatia III, l'enginyera Anna Sabaté, "cada membre desenvoluparà el seu propi projecte de recerca, des de mapatge amb drons i sistemes de localització sense GPS" fins a estudis relacionats amb la microgravetat i l’aïllament. La preparació inclourà "entrenament físic i mental", així com formació específica en entorns extrems.
Més enllà de la recerca científica, Hypatia III té també una clara vocació divulgativa i inspiradora. El projecte vol visibilitzar el talent femení en el sector espacial i "generar referents per a les noves generacions". Amb aquesta nova missió, l’equip reafirma el seu compromís amb l’excel·lència científica i amb la voluntat d’apropar la ciència a la societat.