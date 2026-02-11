EPISODI DE VENT

Ventada excepcional a Catalunya: què cal saber?

El catedràtic de física atmosfèrica de la Universitat de Barcelona, Joan Bech, atén els micròfons de 'La Brúixola' per parlar de la tipologia de vent que sola Catalunya aquestes hores

Lola Surribas

Barcelona |

"El temporal és causat per una depressió molt profunda situada a les Illes Britàniques, que impulsa vents forts a gran escala". Així explica a 'La Brúixola' l'origen de la ventada que afecta Catalunya el catedràtic de física atmosfèrica de la Universitat de Barcelona, Joan Bech. En zones com Barcelona, el professor apunta que "el vent bufarà amb força especialment en punts exposats orientats a l’oest, com la Diagonal".

Diverses institucions, inclosa la Universitat de Barcelona, reduiran activitat presencial per minimitzar riscos. L’expert recomana revisar finestres, persianes i balcons per evitar incidències. Tot i que el canvi climàtic incrementa la importància dels episodis extrems, el catedràtic recorda que ventades com aquesta són "relativament rares". Destaca també la importància del sistema d’alertes actual, que considera molt més eficients que fa dècades.

