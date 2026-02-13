Salvador Illa torna dilluns a la feina

El president de la Generalitat, Salvador Illa, reprendrà dilluns vinent la seva agenda institucional progressivament mentre continua el tractament antibiòtic per tractar la malaltia. L’equip mèdic de la Vall d’Hebron assegura que el president de la Generalitat evoluciona favorablement i ha recuperat totalment la seva mobilitat. Fet que li ha permès tornar a la feina.
El cap de l’Executiu va acudir a l’hospital el passat 17 de gener per molèsties a la cama. Després de passar per la Unitat de Cures Intensives, se li va diagnosticar una osteomielitis púbica -una inflamació òssia- que l’impedia caminar.
Durant la baixa mèdica, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha assumit les funcions de President. Ha encapçalat les reunions del Consell Executiu i s’ha sotmès a les sessions de control del Parlament. I ho ha fet en un moment força complicat per l’accident ferroviari, el caos de Rodalies, els temporals i la vaga de docents. Fonts de la Presidència asseguren, en tot cas, que Salvador Illa ha estat informat de cadascuna d’aquestes qüestions.