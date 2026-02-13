Música i cinema a 'La Brúixola'

El Juan Torres ens acosta tres títols del cinema asiàtic: 'No Other Choice' de Park Chan-wook, 'Oldboy' també de Park Chan-wook i 'Perfect Days' de Wim Wenders.
Per la seva banda, la Marta Lozano repassa l’agenda musical de la setmana, que passa per noms com el de Nathy Peluso, María Peláe i Mikel Izal. La secció amb més salsa rosa de 'La Brúixola' l’eclipsarà Bad Bunny i el seu espectacle a la Super Bowl, però també hi tindran protagonisme la Rosalía, que estrena videoclip, i el festival de Glastonbury, que es pren un respir premeditat.