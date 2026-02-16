Les relacions entre els sanitaris i Salut, en punt mort: "No tenim notícies de la consellera"

La sanitat catalana afronta aquest dilluns una nova jornada de vaga convocada pel sindicat Metges de Catalunya. L'aturada tornarà a repetir-se cada dilluns i divendres fins que —segons assegura el col·lectiu— “algú hi posi seny i s’assegui a negociar”. Així ho ha explicat Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, en una entrevista a La Ciutat. Les relacions ara mateix no existeixen. Això és el que queda clar de les paraules de Lleonart, que considera que és la consellera Olga Pané qui ha de despenjar el telèfon i arremangar-se per posar fi a aquesta situació.
Guàrdies de 24 hores: un model obsolet
El nucli del conflicte és la llarga durada de les jornades laborals, que poden arribar a 24 hores seguides. Lleonart ha recordat que aquest sistema prové d’un model antic, heretat d’èpoques en què l’activitat assistencial era molt menor i més intermitent. Avui, però, la pressió assistencial és constant: “El metge pràcticament no pot aturar-se ni per fer pipí." El representant sindical adverteix que la fatiga no només perjudica els professionals, sinó que comporta riscos directes per als pacients.
Una normativa pròpia i catalana
Els facultatius catalans reclamen també l’elaboració d’un estatut mèdic propi, diferenciant-lo de l’estatut marc que s’impulsa a nivell estatal. Segons el sindicat, l’actual sistema laboral imposat “permet i consolida” condicions que consideren inacceptables: jornades de 24 hores continuades o fins a 48 hores setmanals, mentre altres categories del sistema sanitari treballen 35 o 37,5 hores. Xavier Lleonart critica que aquest model hagi estat avalat per sindicats de classe com CCOO i la UGT.