Han tocat les 12 en punt del migia.al Carilló del Palau de la Generaliat i s'ha posat a ploure al centre de Barcelona. Per això, l'acte unitari del 25-N que s'havia muntat a la porta de la casa consistorial de la capital catalana, s'ha hagut de moure a l'interior. Allà, l'actriu Mariona Ribas ha estat l'encarregada de llegir un manifest. En el text, s'ha destacat la importància de no normalitzar la violència masclista. A més, ha posat de relleu que al voltant del 80% de les dones de Catalunya han patit alguna agressió masclista al llarg de la seva vida. Al voltant del 40% les noves agressions es produeixen a la xarxa. Per això, durant la lectura del text, Ribas ha reclamat un full de ruta compartit entre administracions per fer front a les noves formes de violència.
La violència digital, a l'alça
El Servei d'Intervenció Especialitzada en Violències Masclistes Digitals ha atès 279 casos i ha realitzat 2.252 atencions durant el seu primer any de funcionament. Les dades confirmen que les violències masclistes digitals tenen un impacte real en la vida de les dones, especialment en la seva seguretat, el benestar emocional i la capacitat d'exercir la seva autonomia. Davant aquesta realitat, el Govern admet que es fa imprescindible una resposta especialitzada, integral i sostinguda en el temps com la que ofereix el servei. La ciberviolència contra les dones inclou el control constant de la ubicació, insults massius a les xarxes socials o la difusió d’imatges íntimes sense consentiment, entre d’altres. Totes aquestes accions poden comportar danys econòmics, físics, sexuals i psicològics a la víctima, i generar aïllament, por, vergonya i inseguretat.
Augment dels serveis d'atenció
Els Serveis d'informació i atenció a les dones han atès un 68% més de dones en sis anys: han passat de 23.503 el 2019 a 39.470 el 2025. Així ho recull el darrer dossier estadístic de violències masclistes publicat per l'Institut Català de les Dones avui dimecres, que també destaca que la població penitenciària per delictes de violència masclista ha crescut un 36% entre 2020 i 2024 i que gairebé 1 de cada 10 reclusos està a la presó per delictes vinculats a la violència masclista.
Més inversió per fer front a la xacra
El Consell de l’Advocacia Catalana i el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, que han acordat destinar més d’1,36 milions d’euros a reforçar l’assistència jurídica a les víctimes de violència masclista. Es tracta d’un acord que s’emmarca en el nou conveni del torn d’ofici i assistència jurídica gratuïta per al 2027. El pacte fixa millores en l’àmbit de les guàrdies especialitzades i la protecció jurídica de les denunciants. Les mesures que s’han inclòs en aquest nou conveni busquen, a més d’intensificar aquest servei públic, millorar les condicions dels professionals i garantir una cobertura adequada arreu del territori. I és que segueix havent-hi desigualtats territorials evidents pel que fa a l’atenció a les dones que són víctimes del terrorisme masclista.